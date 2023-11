Deel dit: Share App Mail Tweet

Stevigste kritiek op F1 Las Vegas komt niet van Max Verstappen

Max Verstappen is geen fan van de Formule 1 Las Vegas Grand Prix. Althans, niet van het theatrale gebeuren eromheen. Toch komt de stevigste kritiek op het F1-spektakel niet van de Nederlandse coureur.

In Amerika gaat alles op z’n… tja, Amerikaans? Het overweldigende Las Vegas doet dat nog eens in het kwadraat. De plek waar bezienswaardigheden, straatartiesten en zelfs gebouwen verwikkeld zijn in een constante strijd om aandacht.

Max Verstappen kritisch op F1 Grand Prix in Las Vegas

“Het is voor 99 procent show en voor één procent een sportevenement”, vertelde de inmiddels drievoudig Formule 1-kampioen eerder. Tijdens de openingsceremonie werden alle coureurs op bombastische wijze omhoog getild op een groot platform. Niks voor de nuchtere Nederlander. “Ik voel me net een clown”, zei Max Verstappen eerder.

Rivaal Lewis Hamilton meent dat de Nederlander moet stoppen met klagen en prees eigenaar Liberty Media juist voor het ‘fantastische werk’ dat het leverde in Las Vegas.

Felste kritiek op Formule 1-race niet van Max Verstappen

Toch komt de stevigste kritiek niet van de Nederlandse Formule 1-kampioen. Waar hij dit weekend poogt zijn achttiende race van het F1-seizoen te winnen om daarna voldaan koers te zetten richting de slotrace in Abu Dhabi, worden lokale bewoners en toeristen al weken gehinderd door de Las Vegas Grand Prix.

Zo is het voetpad voor het Bellagio-hotel compleet afgesloten. De enige manier voor de toeristen om de beroemde fonteinen nu te zien, is op een ansichtkaart. Veel grote bomen langs de strip zijn omgezaagd om plaats te maken voor tribunes. Een journalist van nieuwszender 8 News Now zegt dat toeristen en bewoners geschokt zijn door de boomkap.

Woede om gekapte bomen voor Formule 1

“Ik ben natuurliefhebber en ben dus behoorlijk teleurgesteld hierdoor”, vertelt een toerist met een dik Nederlands accent aan de Amerikaanse nieuwszender. “Er is hier al zoveel beton, waarom moeten die paar bomen dan ook nog weg”, vraagt een ander zich af. Ook zullen er na de Grand Prix geen nieuwe bomen worden geplant.

“Je ziet alleen maar metaal, oranje borden en bouwwerkzaamheden voor de Formule 1”, vertelt een Amerikaanse toeriste aan een lokale nieuwszender. “Dat is niet waar Las Vegas om draait. Je komt hier voor de glitter and glamour en nu is het een grote bende.”

Ook begrip voor de F1 Grand Prix in Las Vegas

Door alle verlichting, tribunes en bruggen die moeten worden gebouwd om Max Verstappen en co straks te zien racen, ontstaan er enorme files in de stad. Tegelijkertijd spreekt nieuwszender KTNV Channel 13 ook mensen die begrip hebben voor de situatie en begrijpen dat de F1 Las Vegas Grand Prix een goede manier is om aandacht te vestigen op de stad.