Verstappen rijdt diep in de nacht van Vegas zesde tijd in training

Max Verstappen heeft de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Las Vegas. Hij legde diep in de nacht 36 ronden af op het gloednieuwe stratenciruit van de Amerikaanse gokstad. De coureur van Red Bull, die zijn derde wereldtitel in de Formule 1 al weken op zak heeft, gaf bijna een seconde toe op Charles Leclerc van Ferrari, die de snelste was op het 6,2 kilometer lange circuit.

De Monegask klokte 1.35,265 en was veruit de snelste. Zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz noteerde de tweede tijd met 1.35,782, een halve seconde langzamer dan Leclerc. Fernando Alonso zette in zijn Aston Martin de derde tijd neer.

Het was voor alle coureurs een sprong in het onbekende, want voor allemaal was het circuit een nieuwe ervaring. De eerste training duurde nog geen tien minuten omdat een losgeslagen putdeksel de Ferrari van Sainz beschadigde. De wedstrijdleiding vlagde de sessie af en nam uitgebreid de tijd om alle putdeksels op het circuit te inspecteren. Enkele uren later dan gepland kon de tweede training aanvatten. Het was toen midden in de nacht in Las Vegas.

Nieuw asfalt

De monteurs van Ferrari profiteerden van de extra tijd die beschikbaar kwam om de auto van Sainz te voorzien van een nieuw chassis, nieuwe motor en accu. De Spanjaard kon daardoor toch starten in de tweede sessie. Hij en teamgenoot Leclerc lieten zien dat Ferrari goed gedijde op het nieuwe asfalt. Verstappen had duidelijk meer moeite om grip te krijgen op de baan.

De Limburger is dit seizoen ongenaakbaar in de races. Hij won al zeventien grands prix en is sinds de GP van Qatar van begin oktober zeker van de titel.

Voorlaatste race

De Formule 1 is na 41 jaar terug in Las Vegas. In de glamoureuze gokstad is voor miljoenen geïnvesteerd om een nieuw stratencircuit aan te leggen dat voert over de befaamde Strip en langs tal van beeldbepalende gebouwen. Het is de voorlaatste race van dit seizoen.

ANP