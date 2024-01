Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari voor het geld van een Hyundai i10: dit is wat je krijgt

Nee, dit is niet het zoveelste artikel waarbij een oude sportauto wordt uitgelicht. Echter, als je er een Ferrari voor minder dan het geld van een Hyundai i10 wil hebben, moet er wel ergens een addertje onder het gras zitten. Of eerder een rups…

Een Hyundai i10 is in Nederland 17.995 euro. Deze Ferrari kan je voor minder kopen.

Ferrari voor het geld van een Hyundai i10

Het gaat dan ook niet om een échte Ferrari 296 GT3, als liefhebbers direct aan de foto konden herkennen. Het gaan op een 1:8 schaalmodel dat wordt verkocht voor 16.485 euro.

Hoewel deze replica van het circuitmonster geen V6 met 600 pk en 710 Nm heeft, is het wel een indrukwekkend hebbeding. Weliswaar voor liefhebbers die er heel veel geld voor over hebben.

In de ontwikkeling van de kleine Ferrari is meer dan 3.000 uur gestoken en het kost nog eens 300 manuren om elk schaalmodel te bouwen. Het bouwwerk is dan ook erg gedetailleerd en beschikt zelfs over een interieur. Desondanks blijft het veel geld. Je kan namelijk van dit bedrag ook een leuke occasion kopen.

Gelimiteerd

Veel mini Ferrari 296 GT3’s worden er dan ook niet gebouwd. In totaal komen er 199 op de markt.

(Afbeelding: Amalgam collection) (Afbeelding: Amalgam collection)

(Afbeelding: Amalgam collection) (Afbeelding: Amalgam collection)