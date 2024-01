Deel dit: Share App Mail Tweet

Er zijn minder Belgen dan Nederlanders, maar ze kopen wel meer auto’s

Nederlanders kochten in 2023 bijna 20 procent meer nieuwe auto’s, zo’n 370.000, maar dat valt volledig in het niet bij wat ze in België vorig jaar allemaal aanschaften.

In België wonen rond de 11,5 miljoen mensen, wat er grofweg 6 miljoen minder zijn dan in Nederland. Dat forse verschil zie je echter niet terug in de verkopen van nieuwe auto’s.

Belgen kopen meer auto’s

Bij onze zuiderburen werden vorig jaar exact 476.675 auto’s op kenteken gezet. En dat zijn er ruim 100.000 meer dan in Nederland! Het gebruikelijke verschilt ligt zelfs nóg hoger.

Want 2023 was bij ons een uitstekend autojaar en in België niet. Vóór de wereldwijde coronapandemie lag het jaartotaal er op maar liefst 550.000 exemplaren. Allemachtig!

Overigens is de Belgische automarkt wel aan het herstellen. In vergelijking met 2022 lag het aantal registraties vorig jaar 30 procent hoger. Maar dat moet nóg beter, vinden de importeurs daar.

Merkentop in België

Dat nieuwe auto’s in België over het algemeen een stuk minder duur zijn, blijkt ook uit de bestverkochte merken aldaar. BMW staat bovenaan (50.579 auto’s), gevolgd door VW (45.272), Audi (35.396), Mercedes (35.263) en Peugeot (29.348).

In Nederland is de top vijf anders: VW (34.958), Kia (33.504), Toyota (25.576), BMW (20.529) en Skoda (20.498).

Modellentop België

De modellentop dan, waar we in België de BMW X1 bovenaan vinden (11.531 registraties), met op korte afstand de Tesla Model Y (11.489). Op plek drie tot en met vijf staan de Dacia Sandero (10.456), Volvo XC40 (10.221) en Toyota Yaris (8962).

In Nederland was de Tesla Model Y juist het gewildst, met 13.758 registraties. De rest van de top vijf kon de Amerikaanse EV niet bijbenen: Kia Picanto (10.530), Peugeot 208 (9007), Volvo XC40 (8323) en Kia Niro (7412).