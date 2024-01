Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische auto’s worden niet het best verkocht

Veel automerken richten zich op elektrische auto’s en geloven dat we in de toekomst met name elektrisch gaan rijden. Volgens de verkoopcijfers van nieuwe auto’s in 2023 is nog lang niet iedereen toe aan een EV.

Uit cijfers van Bovag en Rai Verenigingen blijkt dat de populairste aandrijflijn niet elektrisch is. Dit terwijl de bestverkochte auto van het vorige jaar wel een volledig elektrische auto was.

De bestverkochte auto’s van 2023

De bestverkochte auto van 2023 is de Tesla Model Y. Op plek 2 staat de Volvo XC40 en op de derde plek staat de Peugeot 208. Hoewel een flink aandeel van de nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch is, zijn er meer hybrides verkocht. 37,1 procent van de nieuwe auto’s is een hybride, 30,8 procent is volledig elektrisch, 30,4 procent is een benzine en slechts 1,1 procent heeft een dieselmotor.

Merk Registraties Marktaandeel Volkswagen 34.958 9,5% Kia 33.504 9,1% Toyota 25.576 6,9% BMW 20.529 5,6% Skoda 20.498 5,5%

Het aantal registraties van elektrische auto’s lag afgelopen jaar bijna 7,5 procent hoger dan in 2022. In totaal werden er wel minder auto’s verkocht. In 2023 zijn er 369.791 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een afname van 14 procent ten opzichte van vorig jaar.

Wat merken betreft, blijft Volkswagen erg populair. 9,5 procent van de nieuw verkochte auto’s is van het Duitse merk. Ook Kia, Toyota, BMW en Skoda zijn populaire merken in ons land.

Model Registraties Marktaandeel Tesla Model Y 13.758 3,7% Kia Picanto 10.530 2,8% Peugeot 208 9.007 2,4% Volvo XC40 8.323 2,3% Kia Niro 7.412 2,0%