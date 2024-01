Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze tips bespaar je in 2024 veel geld op je elektrische auto

Elektrisch rijden kan erg goedkoop zijn. Hoewel de aanschaf of lease van een EV prijzig is, kun je goedkoop kilometers maken. Maar dan moet je wel op een paar belangrijke zaak letten.

Hoe duur het is om een elektrische auto te rijden, verschilt erg binnen Europa. Lees hier hoe duur het hebben en rijden van een EV in andere landen is.

Geld besparen bij het opladen van je elektrische auto

Een simpele tip om voordelig elektrisch te rijden, is het plannen van je ritten. Zo voorkom je namelijk dat je naar een dure snellader moet. Is de accu van je EV echt leeg? Dan kun je wel beter naar de snellader gaan, want stranden met je elektrische auto brengt meer kosten met zich mee.

Hoewel je bij snellader vaak weet dat een kWh stroom erg duur is, zijn de prijzen bij openbare laadpalen vaak veel minder goed zichtbaar. Toch is de tip om op die prijzen te letten.

Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de tarieven in een straat soms flink kunnen verschillen. In Amsterdam verschilt het tarief binnen sommige straten 0,09 euro per kWh, in Maastricht 0,17 euro en in Hoofddorp zelfs 0,28 euro, op een stukje van 200 meter. Dat scheelt 14 euro op een laadsessie van je elektrische auto met een leeg accupakket van 50 kWh.

De prijzen zijn een voorbeeld van afgelopen zomer.

Onduidelijke prijzen

Hoewel exploitanten van laadpalen wettelijk verplicht zijn om transparant hun prijzen te vermelden middels een sticker of QR-code op de laadpaal, is dat soms nog niet het geval. Let dus extra goed op bij laadpalen waarvan je de prijs niet weet. Zo voorkom je dat jouw elektrische auto duur opgeladen wordt en je te veel betaalt voor elektriciteit.

Wil je altijd een vast bedrag betalen? Dan zijn er ook laadpassen met een vast tarief.