Dit zijn de 5 meest betrouwbare occasions volgens onderzoek

WhatCar doet ieder jaar onderzoek naar de betrouwbaarheid van auto’s en heeft ditmaal ook occasions onder de loep genomen. Het resultaat: een lijst met de vijf meest betrouwbare tweedehands auto’s.

De auto’s geselecteerd voor het onderzoek zijn tussen de zes en tot twintig jaar oud. Hoe betrouwbaar een auto is, baseert het onderzoek op ervaringen van eigenaren.

Vijf meest betrouwbare occasions volgens onderzoek

Het onderzoek naar de vijf meest betrouwbare occasions omvat 21.732 auto’s verdeeld over 178 modellen en 32 merken. Elk model krijgt een beoordeling aan de hand van reparatierekeningen en hoe lang de auto bij de garage heeft gestaan.

1. Kia Sportage

De betrouwbaarheidsbeoordeling van de Kia Sportage, die van 2016 tot 2021 is verkocht, is 100 procent. De SUV blijkt extreem betrouwbaar te zijn.

1. Lexus NX

Ook de Lexus NX behaalt een 100 procent score. Niet geheel onverwacht, want het model van tussen 2014 en 2021 blijkt uit meerdere onderzoeken erg degelijk te zijn.

1. Porsche Cayman en Boxster

Een opvallendere verschijning in dit lijstje met betrouwbare occasions is de Porsche Cayman die van 2005 tot 2013 is geproduceerd en de nagenoeg identieke Boxster.

Beide modellen halen ook 100 procent van de score. Dit betekent dat eigenaren in het onderzoek vertelde dat de afgelopen 24 maanden hun auto perfect presteerde en er geen klachten over de auto zijn.

1. Renault Captur

Ook de Renault Captur staat op de gedeelde eerste plek. De auto is van 2013 tot 2019 geproduceerd en blijkt een betrouwbare occasion.

5. Suzuki SX4 S-Cross

Eindelijk, we zijn van de eerste plek af. De Suzuki SX4 S-Cross die van 2013 tot 2021 geproduceerd is staat dan ook direct op de vijfde plek. De auto blijkt behoorlijk betrouwbaar te zijn.

Slechts 5 procent van de eigenaren die meededen aan het onderzoek hadden last van een defect met hun occasion. Dit waren doorgaans kleine problemen. De betrouwbaarheidsscore is 99,4.

5. Toyota Yaris Hybrid

De Suzuki deelt zijn vijfde plek met de Toyota Yaris Hybrid. Daarom lichten we deze zesde occasion ook uit. Het is de zoveelste Japanner die in betrouwbaarheidslijstje naar voren komt. Het gaat in dit onderzoek om de bouwjaren 2011 tot en met 2020.