Deze occasion wil je: zwaaien naar GTI’s in de Hyundai i30 N

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een sportieve Koreaan: de Hyundai I30 N Fastback.

Hyundai kwam in 2016 met de derde generatie i30 op de markt. Het model kent drie carrosserievarianten: er is een reguliere hatchback, een stationwagon en een zogenaamde Fastback. De laatste twee modellen zijn tevens als sportieve versie verkocht onder het steeds groter wordende N-label. Deze hebben een krachtige 2,0-liter viercilinder aan boord.

De Hyundai i30 N, een serieus sportmodel

De Hyundai i30 N kennen we bij Autovisie uit-en-ter-na. Na meerdere tests en een half jaar de auto als duurtester te hebben gereden, weten we het zeker. “Het is nog even wennen om Hyundai als leverancier van serieuze sportmodellen te zien, maar het is een feit”, zo schreven we eerder al.

“Door de juiste mensen te verzamelen, deel te nemen aan de zwaarste autosport-klassen en keuzes te durven maken, is het N-label ontstaan. Geen oppervlakkige marketingtool, maar een doorwrochte liefhebbersdivisie binnen Hyundai die de potentie heeft om uit te groeien tot wat GTI voor Volkswagen is en R.S. voor Renault. Heus? Jazeker! Het zijn grote woorden, maar de i30 N heeft ze bij elkaar gebruld.”

Serieus snel, maar hoe snel?

Een van de eerste kennismakingen met de i30 N was bij temperaturen van 30 graden en een gortdroge buitenlucht. Dat zijn geen ideale omstandigheden voor een turboblok als in de i30 N, maar toch maakte-ie destijds indruk. De krachtcentrale is overigens goed voor 275 pk en 378 Nm. Sprinten naar 100 km/h doet-ie in 6,1 seconden.

“De Hyundai i30 N vraagt twee schakelacties voor de standaardsprint en je vraagt je af waarom de 2 niet nét iets langer is gemaakt voor een nog betere score. Die versnelling reikt nu tot 97,4 echte kilometers. Van 1 naar 2 schakelen gaat strak en nauwkeurig, maar van 2 naar 3 met iets minder precisie. De bak valt niet zo trefzeker in die versnelling, terwijl de 4 er wel vastberaden in komt. Nuttig zijn de centraal in het instrumentencluster gemonteerde schakellichten, waardoor je naar voren kunt blijven kijken terwijl je door de fijne versnellingsbak schakelt. De topsnelheid van een geijkte 260,0 km/h (in 6) is overigens flink hoger dan de opgegeven 250 km/h.”

De Hyundai i30 N occasion

We reden gedurende al onze tests de i30 N vaak als hatchback, maar de Fastback is minstens zo’n leuke auto. Deze auto heeft dezelfde specificaties, al is hij veertien kilo zwaarder dan z’n broer met strak aflopende daklijn.

Toch zijn er wel verschillen, want het onderstel van de Fastback is comfortabeler ten opzichte van de hatchback. De bumpstops zijn langer, de rubbers in de ophanging zachter, de vering softer en de stabilisatorstang op de vooras dunner. Daardoor rolt de i30 N Fastback wat meer in de bochten, maar daar krijg je op korte oneffenheden en klinkerweggetjes wel wat voor terug. De Fastback is scherp, maar niet zo onvergeeflijk hard als de hatchback.

Autovisie vindt zo’n krachtige Fastback als occasion. Het model rijdt sinds 2019 op de openbare weg en heeft nog geen 60.000 kilometer op de teller staan. Het exemplaar is rijk uitgerust met onder andere parelmoer lak – die erg lijkt op Audi’s ‘Nardo Grey’ – extra getint glas en een schuif-/kanteldak. Voor de snelle Koreaan vraagt de verkoper 29.935 euro. Veel geld voor een Hyundai, al ben je met deze i30 N net iets sneller weg bij het stoplicht dan een Golf GTI uit 2018 (0 – 100 km/h in 6,4 seconden).