Oud en nieuw: In deze steden en gemeentes kan je jouw auto beter niet parkeren

Tijdens oud en nieuw wordt er in Nederland op veel plekken vuurwerk afgestoken. Hoewel velen het een mooie traditie vinden, zitten er ook nadelen aan het (niet juist) afsteken van pijlen, potten en knalvuurwerk. Zo gaan er oudjaarsnacht altijd veel auto’s in vlammen op.

Vorige week gaven we al vijf tips om je auto beter tegen vuurwerk te beschermen. Al werken niet al die tips tegen het in brand vliegen van jouw bolide.

In deze steden kan je je auto beter niet of veilig parkeren

In sommige steden is de kans een stuk groter dat jouw auto in brand vliegt tijdens oud en nieuw dan in andere. Uit cijfers van de brandweer, geanalyseerd door Independer, blijkt dat sommige steden flinke uitschieters zijn.

Bovenaan de lijst staat Den Haag. Bijna één op de tien auto’s die met oud en nieuw in brand zijn gegaan stond in Den Haag. Ook in Utrecht zet je jouw auto liever niet of goed beschermd tijdens oud en nieuw. 8,5 procent van alle autobranden tijdens de jaarwisseling was in de stad in het midden van het land.

Je auto staat tijdens oudjaarsnacht een stuk minder veilig in de dichtbevolktere randstad. In Zuid-Holland vat het vaakst een auto vlam met oud en nieuw. In heel Nederland waren er vorige jaarwisseling 189 autobranden.

Ook kleine gemeentes

Kijken we naar relatief kleine gemeenten, dan springt het Gelderse Maasdriel eruit. Daar vonden afgelopen jaarwisseling vijf autobranden plaats. Dat is goed voor 2,6 procent van alle autobranden met de jaarwisseling.

Aan de andere kant van het spectrum zitten 260 gemeentes waar geen enkele auto vorig jaar in vlammen opging. Zelfs grote steden als Nijmegen, Maastricht, Deventer, Alkmaar en Leeuwarden waren afgelopen oudjaarsnacht autobrandvrij.