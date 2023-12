Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 dingen moet je (niet) doen om je auto tegen vuurwerk te beschermen

Het is weer bijna oudejaarsdag, en dat betekent dat er weer vuurwerk afgestoken gaat worden. Voor liefhebbers van vuurwerk is het geweldig. Maar voor autoliefhebbers kan de nacht wat zorgen met zich meebrengen.

Het afsteken van vuurwerk mag dit jaar tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Tijden de knaluren – en de hele dag – wil je je auto goed beschermen.

Deze vijf dingen moet je (niet) doen om je auto tegen vuurwerk te beschermen

1. Wassen en waxen

Het wassen van je auto werkt om je geliefde vierwieler te bschermen tegen vuurwerk. Dit klinkt misschien vreemd, want hij wordt toch vies door al het kruit, maar het wassen van je auto is een slim idee.

Doordat de lak van je auto schoon is gaat de dag na de jaarwisseling het kruit van het vuurwerk er makkelijk af. Nog beter, zet je auto in de wax. De waslaag zorgt ervoor dat je auto makkelijk schoonspoelt.

2. Parkeer in een garage

Niet iedereen heeft deze mogelijkheid. Echter, als je in een garage kan parkeren dan kan dit natuurlijk schade van vallende vuurpijlen voorkomen

3. Ga niet rijden

Ga niet rijden tijdens de uren dat er vuurwerk wordt afgestoken. Het meeste vuurwerk wordt immers op straat afgestoken. Als het kan, wacht liever even met rijden totdat er geen pijlen en potten meer afgestoken mogen worden.

3. Koop geen vuurwerk

De vierde tip is simpel, koop zelf geen vuurwerk. De kans is groot dat je eigen potten en pijlen het dichtst bij je eigen auto wordt afgestoken. Hierdoor kan het zo zijn dat je je eigen auto met iets raakt. Daarbij houd je ook nog eens geld over om de duurdere benzine ook volgend jaar te betalen.

5. Geen autohoes

Hoewel een autohoes een slimme optie lijkt om je auto te beschermen tegen kruit, kan zo’n hoes in brand vliegen. Tijdens de jaarwisseling gaan er altijd veel auto’s in vlammen op, zowel door vuurwerk als vandalisme. Dit wil je natuurlijk voorkomen.