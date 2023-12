Deel dit: Share App Mail Tweet

Bugatti Veyron uit legendarische viral video krijgt tweede leven

Wellicht ken je de video nog wel van een Bugatti Veyron die in 2009 in een meer belandde. De auto uit de legendarische viral video krijgt nu een tweede leven.

De video is 14 jaar geleden opgenomen. Hoewel het in eerste instantie om een ongeluk leek te gaan, is de bestuurde inmiddels veroordeeld voor verzekeringsfraude. Hij heeft de hypercar bewust in het water gereden. De man heeft zijn straf van negen maanden in de gevangenis uitgezeten.

Bugatti Veyron krijgt nieuw leven

Nu krijgt de Bugatti Veyron uit de viral video een tweede leven. Houston Crosta of Royalty Exotic Cars heeft de auto in 2021 gekocht. Er is in de tussentijd niets aan de auto gedaan.

Houston Crosta heeft al flink wat ervaring met het herbouwen van auto’s en deelt het volledige project op hun YouTube-kanaal. Enkel deel 1 is op dit moment pas te zien.

Een nieuwe Bugatti Veyron was destijds zo’n 1,8 miljoen euro. Voor dit geld kreeg je een auto met een 8,0-liter W16 en vier turbo’s. Die krachtcentrale is goed voor 1.001 pk en in de Super Sport levert de motor zelfs 1.200 pk.

