Deze saaie Honda-MPV heeft een wel heel opmerkelijke aandrijflijn

De 3,5-liter V6 uit deze Honda Odyssey is verruild voor een wel heel opmerkelijke krachtbron. Dankzij een stel handige YouTubers zit er nu de aandrijflijn van een Tesla Model S Plaid in.

De heren achter het populaire YouTube-kanaal BoostedBoiz zijn dol op Honda’s. Zo bezitten de mannen ook een ietwat vervallen Honda Odyssey uit 2001 die ze ooit voor 500 dollar kochten.

1.020 pk sterke aandrijflijn van Tesla Model S Plaid

In 2016 kondigden ze al aan er ooit iets mee te willen doen. Geheel in lijn met hun accountnaam opperden ze er een turbo op te schroeven. Nu blijkt de MPV een andere behandeling te hebben gekregen.

De bedoeling was er de ultieme sleeper van de bouwen, dus een bliksemsnelle auto die er doodgewoon uitziet. Een wolf in schaapskleren. Dat is gelukt, want de Japanner huisvest nu de 1.020 pk sterke aandrijflijn van een Tesla Model S Plaid.

Honda Odessey-koets op Tesla-chassis geplaatst

Nou ja, eigenlijk is het andersom. Omdat de Honda en Tesla een vergelijkbare wielbasis en breedte hebben, ontstond het idee om de koets van de Honda Odyssey op het Model S-chassis te plaatsen. Zoals je ongetwijfeld snapt, is dit een gigantisch project. Er is een video van een uur voor degenen die de ombouw van A tot Z willen zien.

Enkel geïnteresseerd in het voorlopige eindresultaat? Dan ben je hier aan het goede adres. In een andere video trappen de YouTubers (die overigens geregeld op de dragstrip te vinden zijn) het stroompedaal van de Frankensteinmobile voor het eerst flink in.

De Plaidessey, zoals de heren de Honda genoemd hebben, accelereert op een achterafweggetje in slechts 2,6 seconden van 0 naar 60 mp/h (96,6 km/h). Dankzij de Tesla Model S-aandrijflijn weet de auto de quarter mile in slechts 9,9 seconden af te leggen. Daarbij kwam hij met zo’n 221 km/h over de streep. Niet gek voor een bijna 23 jaar oude MPV. Stoplichtsprintjes tegen deze krankzinnige Honda Odessey kun je beter vermijden.