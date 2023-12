Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen Touareg-occasion met V10 is 92 procent afgeschreven

Het is nog steeds haast niet te geloven dat de Duitsers ooit een V10-dieselmotor in een Volkswagen Touareg hebben gehangen. Het prestigeproject vind je nu als spotgoedkope occasion op de tweedehandsmarkt.

Nieuw kostte de decadente tiencilinder je minimaal een ton. Inmiddels is dat wel anders. De dikke diesel is namelijk niet alleen een autobahnkanon, het is ook een afschrijvingskanon gebleken. Daarom staan de SUV’s nu voor relatief weinig geld te koop als occasion.

Volkswagen Touareg met V10

De eerste generatie Touareg kwam in 2002 op de markt en deelt zijn platform met de Porsche Cayenne en Audi Q7. Hoewel in die laatste wel een twaalfcilinder te krijgen was, bleef deze roemruchte V10 voorbehouden aan de Volkswagen Touareg.

De 5,0-liter V10 TDI telt twee turbo’s en is goed voor 313 pk en – belangrijker nog – 750 Nm koppel. Een echte krachtpatser dus. Toen deze eerste generatie Touareg in 2002 op de markt kwam, was het zelfs de sterkste personenauto met dieselmotor.

Nu spotgoedkope occasion

Hoe sterk deze machtige V10 ook moge zijn, het afschrijvingsmonster was sterker. Op verkoopsite Gaspedaal.nl vind je de Volkswagen Touareg met V10 al vanaf zo’n 5.000 euro als occasion. De goedkopere modellen zijn veelal geïmporteerd en hebben behoorlijke kilometerstanden.

Dat neemt niet weg dat ze sterk in prijs gedaald zijn. Zo wordt voor dit exemplaar uit 2008 9.950 euro gevraagd, terwijl deze Volkswagen Touareg nieuw bijna 122.000 euro kostte. Dat is een prijsdaling van zo’n 92 procent. Weet wel dat goedkoop, vaak duurkoop is bij dit soort technische hoogstandjes uit het verleden. Er is veel dat eraan kapot kan gaan en de onderhoudskosten zullen niet mals zijn.

Bovendien is deze occasion nogal dorstig. Net als het cilinderaantal is ook het verbruik niet dat van je alledaagse dieseltje. Volgens de fabrikant weet de Volkswagen Touareg gemiddeld nog geen 1 op 8 te halen. Laat het Greta Thunberg niet horen. Wel mag je er nu nog groene milieuzones mee inrijden. Hetzelfde geldt voor deze dikke gezinsdiesel die maar liefst 90.000 euro afschreef en nu een vrij betaalbare occasion is.

Nu zonder tiencilinder

Recent scheurden wij met de hagelnieuwe Volkswagen Touareg R regelrecht door een James Bond-set. Deze heeft geen V10 onder de kap, maar is wel de sterkste Touareg tot nu toe.