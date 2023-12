Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische occasion van nog geen jaar oud schreef jaarinkomen af

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een elektrische auto die in minder dan een jaar tijd meer dan 40.000 euro afschreef. Het gaat om een Porsche Taycan Sport Turismo.

Het merendeel van de auto’s schrijft af, met name in de eerste jaren en kilometers kan je auto veel minder waard worden. Deze Porsche is wel een extreem voorbeeld en schreef bijna een jaarinkomen af in minder dan 12 maanden tijd.

Deze elektrische occasion schreef een jaarinkomen af

Het gemiddelde jaarinkomen van een Nederlander was in 2021 (meest recente cijfers CBS) 46.900 euro. Deze Porsche Taycan Sport Turismo heeft een catalogusprijs van 140.613 euro en staat nu te koop voor 97.900 euro.

De occasion werd 5 januari 2023 op Nederlands kenteken gezet. In minder dan een jaar heeft de elektrische auto bijna 43 mille afgeschreven. Dat is bijna een jaarinkomen van Jan Modaal. De occasion heeft inmiddels wel 34.000 kilometer achter de rug.

Porsche Taycan Sport Turismo

De Taycan Sport Turismo heeft 381 pk en beschikt over het 79,2 kWh accupakket. Met dit batterijpakket kan je tot 444 kilometer rijden volgens de WLTP-meetmethode. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint het model in 5,4 seconden.

Hoewel de elektrische occasion veel afschreef, heb je voor nog geen 2.000 euro meer een gloednieuwe Sport Turismo. De consumentenadviesprijs van de instapper is 99.500 euro, al mis je dan de meer dan 40.000 euro aan opties die de vorige eigenaar van deze EV heeft aangevinkt.

De occasion wordt aangeboden bij een Porsche-dealer. Klik hier om naar de advertentie te gaan. Een Taycan is overigens ook de duurste elektrische occasion van Nederland.