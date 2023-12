Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Chinese elektrische auto haalt bizar lage score bij crashtest

Elektrische auto’s zijn over het algemeen nieuw. Nieuwere auto’s beschikken over meer veiligheidsfeatures waardoor je goed beschermd op weg bent. Toch weet deze nieuwe Chinese elektrische auto 0 sterren te behalen bij een crashtest.

De auto werd getest door het Australische ANCAP. De test lijkt op die van Euro NCAP.

Chinese elektrische auto haalt 0 sterren bij crashtest

De auto is kwestie is een MG 5. Dat model vergt wat uitleg. In Nederland kennen we namelijk de MG 5 waarmee we vorig jaar reden. Echter, dan model is niet de auto die nu nul sterren bij de crashtest heeft gehaald. Al moet het model dat in Nederland geleverd wordt nog wel door Euro NCAP getest worden. Wil je op de hoogte blijven van die uitslag. Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.

De MG 5 uit deze crashtest is een volledig andere auto. De MG wordt dus niet enkel in Azië verkocht, maar is ook leverbaar in landen als Mexico en Australië. In dat laatste land heeft de MG 5 vanaf nu geen beste reputatie.

Want nul sterren bij een crashtest is geen goede reclame voor het merk en het model. De hulpsystemen worden het slechtst beoordeeld met 13 procent. Op het gebied van veiligheid voor volwassen inzittenden krijgt de auto 37 procent van de punten. Bij voetgangersveiligheid krijgt de auto 42 procent van de punten en op het gebied van veiligheid van kinderen die in de auto zitten scoort de MG 5 58 procent.

Niet elke MG haalt een lage veiligheidsscore

Deze extreem slechte score van de Chinese elektrische auto betekent echter niet dat auto’s van MG onveilig zijn. In Nederland rijdt bijvoorbeeld ook de MG 4 Electric rond. Deze auto haalde vijf sterren tijdens de Euro NCAP-crashtest in 2022 en wist door zijn goede prijs-kwaliteitverhouding tests tegen de concurrentie te winnen.