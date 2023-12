Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Volkswagen Passat in Nederland

Afgelopen zomer kon Autovisie de nieuwe Volkswagen Passat aan je voorstellen. De auto is groter maar vooral ook duurder dan ooit. In dit artikel vind je alle prijzen van de nieuwe generatie Volkswagen Passat.

Het Duitse merk kiest ervoor om de Passat enkel nog als stationcar te leveren. Wil je een sedan die lijkt op de Volkswagen, dan moet je bij Skoda aankloppen voor de Superb.

De prijs van de nieuwe Volkswagen Passat

De nieuwe Volkswagen Passat heeft in Nederland een vanafprijs van net geen 49 mille. Ter vergelijking de vorige generatie stond voor iets meer dan 42 mille op de prijslijst.

Deze basisuitvoering van, om precies te zijn, 48.990 euro heeft een 150 pk sterke mild-hybride aandrijflijn en beschikt over een DSG met zeven verzetten. De uitvoering van deze basis-Passat noemt Volkswagen ‘Passat’, erg creatief.

De hogere uitrustingsniveau’s dragen de naam Business, Elegance Business e R-Line Business. Het is wel duidelijk dat Volkswagen nog steeds de ‘businessman’ wil aanspreken met de stationcar. Al zal die markt in Nederland met name bediend worden door elektrische auto’s.

Elektrisch naar je werk

Ook de Volkswagen Passat kan een flink eind elektrisch rijden. Kies je voor de 204 of 272 pk sterke plug-in hybride dan kan je tot wel 100 kilometer volledig elektrisch rijden. In de basis bestaat deze aandrijflijn ook uit een 1,5-liter viercilinder. De DSG van de plug-ins heeft niet zeven maar zes verzetten.

Elektrisch je woon-werkverkeer afleggen kan vanaf 49.990 euro met de 204 pk sterkste Volkswagen Passat. De krachtigste uitvoering is er vanaf 54.990 euro.