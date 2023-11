Deel dit: Share App Mail Tweet

Van de nieuwe Skoda Superb slaat niemand steil achterover

Skoda heeft diverse teasers van de nieuwe Superb laten zien, de ene nog spannender dan de andere. Het productiemodel geeft ons een gevoel van dèjá vu: deze Skoda Superb kennen we toch al?

Laten we er niet moeilijk over doen. Skoda is geen merk van de grote designstatements, maar van de strakke, zakelijke, no-nonsense modellen, die met hun ontwerp voortborduren op voorgangers.

Skoda Superb langer geworden

In vergelijking met de huidige Superb heeft de nieuwe een grotere grille, slankere lichtunits en – zeker als Combi – een gestrektere lijn. Hij is dan ook 4,3 centimeter langer geworden (nu 4,91 meter) en 1,5 centimeter smaller (nu 1,85 meter).

Opmerkelijk is dat de wielbasis met 2,84 meter gelijk is aan die van de derde generatie Superb. Aan de toch al riante beenruimte achterin verandert niks, volgens Skoda, alleen komt zowel vóór als achter hoofdruimte bij.

Kofferbak is ook gegroeid

De kofferbak is ook gegroeid. De hatchback – de Superb heeft een grote vijfde deur – komt tot 645 liter (plus 20 liter). In de Combi past standaard 690 liter (plus 30 liter) en met de achterbank naar beneden zelfs 1290 liter.

Want ja, in tegenstelling tot de Volkswagen Passat, die technisch gelijk is, komt de Skoda wél nog als ‘sedan’ op de markt.

Milde en plug-in hybride

Een volledig elektrische Superb komt er niet. Wanneer de Skoda in het voorjaar bij de Nederlandse dealers staat, hebben geïnteresseerden de keuze uit een milde hybride met 150 pk en een plug-in hybride met 204 pk. Die laatste kan maximaal 100 kilometer elektrisch rijden op zijn 25,7 kWh en kwan met maximaal 50 kW worden opgeladen.

Standaard op alle Superbs is een automatische DSG-transmissie, die nu wordt bediend met een hendel aan het stuur. Eveneens zonder meerprijs zijn een 10-inch digitale cockpit en een 13-inch infotainmentscherm.

Skoda Superb met Smart Dials

Skoda benadrukt dat er fysieke knoppen zijn voor de raamventilatie, achterruitverwarming, luchtrecirculatie en aircofuncties.

Daarbij is de Superb voorzien van drie zogenoemde Smart Dials; drie ronde draai- en drukknoppen, die door de bestuurder kunnen worden geconfigureerd. Zo is het mogelijk om er het geluidsvolume, de airco, de rijmodi en de navigatiekaart mee aan te sturen.