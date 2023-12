Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Mercedes-AMG GT Coupé

Er is een nieuwe generatie Mercedes-AMG GT Coupé. Natuurlijk staan wij vooraan voor een duik in de verse prijslijst en stellen we er een geheel naar wens samen.

De Mercedes-AMG GT is toe aan een tweede modelgeneratie. Nou ja, de Coupé dan. De Roadster is vorig jaar opgevolgd door de nieuwe Mercedes-AMG SL. De nieuwe Mercedes-AMG GT is er alleen nog als Coupé, maar het zal je niet verbazen dat het technisch gezien een SL met gesloten dak is. Qua vormgeving sluit de nieuwe GT wel volledig aan op de vorige en weet hij zijn verwantschap met de SL goed te verbergen.

Motoren Mercedes-AMG GT Coupé

Het motorenaanbod is nu bij introductie lekker overzichtelijk: de nieuwe Mercedes-AMG GT Coupé is er alleen als 63 4Matic+. Dat betekent een 4,0-liter V8 met een vermogen van 430 kW (585 pk) en een koppel van 800 Nm, gekoppeld aan een negentrapsautomaat en dus met aandrijving op alle vier de wielen. Na 3,2 seconden tikt de naald van de snelheidsmeter al de 100 km/u aan en hij stopt pas bij 315 km/u.

Prijzen Mercedes-AMG GT Coupé

Bij de auto hoort wel een prijskaartje waar minimaal 286.258 euro op staat. Het zal geen verrassing zijn dat je van het bpm-bedrag ook al een mooie Mercedes kunt kopen. Sterker nog, alleen al het btw-bedrag is bijna genoeg voor een nieuwe A-Klasse.

Uitrustingen Mercedes-AMG GT Coupé

Voor dat bedrag krijg je wel ook heel wat terug. Zomaar een greep uit de standaarduitrusting: 20-inch lichtmetalen wielen, adaptieve full-led-verlichting, met nappaleer beklede sportstoelen en dashboard, stuur- en stoelverwarming, Magic Vision Control (verwarmde ruitensproeier, geïntegreerd in de wisserbladen), AMG Active Ride Control (sportonderstel), composiet AMG High Performance-remmen, meesturende achterwielen, AMG Dynamic Plus, 12,3-inch digitaal instrumentarium, 11,9-inch centraal touchscreen, Burmester Surround Sound-systeem, AMG Track Pace en nog veel meer dan we hier kunnen opnoemen.

Exterieuraankleding

Er is dus (nog) maar één uitvoering, dus we gaan gauw door naar de exterieuraankleding. Dan komen we eerst bij de exterieuraccenten, waarbij we kunnen kiezen uit maar liefst vier pakketten: het Nightpakket I en II (1.150 en 666 euro), het Chroompakket (1.150 euro) en het Carbonpakket (5.203 euro). Ofwel respectievelijk getinte ramen, hoogglans zwarte accenten, chromen accenten en carbon accenten. Wij gaan voor het Carbonpakket.

Standaard wordt de Mercedes-AMG GT Coupé geleverd in het zwart. Lekker sinister, maar ook wat gewoontjes. Zonder meerprijs kan je kiezen voor de net zo doorsnee tinten licht- en donkergrijs, maar ook voor helder blauw en zelfs geel. Voor 1.452 euro meerprijs heb je keuze uit wit en donkerrood, met voor 4.917 euro Manufaktur-kleur niet-metallic grijs. De andere Manukfactur-kleuren – twee felle blauwtinten en nog een witte variant, alle met mateffect – hebben een meerprijs van 7.139 euro. Voor de verandering behoort een van de grijstinten – niet-metallic grijs – tot onze favorieten, maar we blijven nou eenmaal voorstander van kleur in het straatbeeld. Uiteindelijk valt de keuze toch op Spectraalblauw, een van de kleuren zonder meerprijs.

Wielkeuzes zijn er ook volop. Voor 242 euro mogen we kiezen voor een ander type 20-inch wielen. Daarna lopen de prijzen flink op. Voor 2.722 tot 4.900 euro meerprijs heb je keuze uit in totaal zes designs in 21 inch. Zie de foto’s hieronder. Wij gaan voor de 21-inch AMG kruisspaakwielen à 4.235 euro. Voor 823 euro worden de remklauwen uitgevoerd in zwart in plaats van geel. Doen we niet.

Interieuraankleding

Door naar het interieur van de Mercedes-AMG GT Coupé, waar je ook weer verdwaalt in de mogelijkheden. De eerste vraag is simpel: wil je een achterbank? Voor 1.936 euro krijg je neerklapbare stoeltjes achterin, maar Mercedes geeft zelf al aan dat je niet langer dan 1,50 meter moet zijn om erop plaats te nemen. Verder kan je de standaardstoelen vervangen door ‘multicontourstoelen’ (847 euro) of AMG Performance sportstoelen (5.142 euro). Tja, kost wat, maar in de AMG GT willen wij wel het echte werk. Die laatste worden het. In dat geval krijg je de verwarming- en ventilatiefunctie er ‘zonder meerprijs’ bij.

Dan is er de bekleding. Je krijgt sowieso nappaleer. Standaard is dat zwart. Zonder meerprijs combineer je dat met mircovezelstof, in zwart en met rode of gele stiksels. Alleen nappaleer, maar in een andere kleur (bruin, felrood of een soort groenig grijs) kost 424 euro extra. Maak je 1.815 euro over, dan krijg je Manufaktur-nappaleer met een patroontje, leverbaar in wit, lichtbruin of beige.

Verder zijn de hoogglans zwarte interieurdelen nog te vervangen door aluminium (363 euro), zwart chroom (726 euro) of carbon (2.783 euro). Ook de bekleding van het stuurwiel is aanpasbaar: standaard nappaleer, nappaleer met microvezel (508 euro) of met ook een deel in carbon erbij (750 euro).

Let erop dat bepaalde interieuraankledingen niet gecombineerd kunnen worden, soms zelfs niet met sommige carrosseriekleuren. Onze keuze valt uiteindelijk op de carbon interieurelementen en om in thema te blijven ook het deels carbon stuurwiel. We houden het bij de standaard stoelbekleding, maar kiezen wel voor microvezel hemelbekleding. Kost 1.452 euro, maar oogt wat luxer dan de standaard stoffen variant.

Pakketten en losse opties

Er is één optiepakket, het Premium Plus-pakket voor 6.171 euro, met onder meer stoelen met massagefunctie, een head-up display, een panoramadak, een geavanceerde ‘interieurassistent’ en navigatie met augmented reality. Laten we even voor wat het is.

Aan losse opties bestellen we wel de interieurluchtreiniging (182 euro), het head-up display (1.198 euro), het Burmester 3D-audiosysteem (4.489 euro) en het liftsysteem voor de vooras (2.178 euro, maar wel zo handig bij die overdaad aan drempels in Nederland). Niet door ons gekozen, maar wel leverbaar zijn onder meer een panoramadak (1.089 euro), keramische remschijven (9.075 euro), extra parkeerassistenten (363 euro) en extra rijassistenten (2.940 euro).

De Mercedes-AMG GT Coupé zelf samenstellen

Uiteindelijk hebben we ons een beetje laten gaan met opties en het prijskaartje opgedreven tot 313.435 euro. Dan hebben we dus nog lang niet eens alles aangevinkt. Tegenover dat bedrag staat natuurlijk wel een geweldig klinkende sportwagen in een voor ons optimale configuratie. Hoe zou jij de nieuwe Mercedes-AMG GT Coupé samenstellen? Bekijk de vele mogelijkheden en bijbehorende prijzen in de configurator op www.mercedes-benz.nl.