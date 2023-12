Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de 3 goedkoopste tankstations van Nederland voor diesel en benzine

Autorijden is duur, maar met wat slimme tips kan je goedkoper van A naar B rijden. Een simpele besparing is tanken bij een tankstation waar de benzine of diesel het goedkoopst is.

MultiTankcard deed onderzoek naar het goedkoopste tankstation van Nederland en reikt de ‘Slim Tanken Award 2023’ uit. In totaal onderzocht het bedrijf zo’n 4.000 Nederlandse tankstation.

Goedkoopste tankstations van Nederland voor benzine

Het goedkoopste tankstation van Nederland om benzine te tanken (E10) is Kuster Olie in Borculo (Nee, dat is geen familie van de redacteur). Per liter is die pomp meer dan 17 cent goedkoper dan het landelijk gemiddelde en betaal je 1,7510 euro. Tank je 40 liter benzine, dan betaal je bijna 7 euro minder dan het landelijk gemiddelde.

Op de tweede plek staat Fieten Olie in Uithuizen. Firestone Doetinchem is ook erg goedkoop en staat op plek drie.

Kuster Olie in Borculo, Gelderland € 1,7510 Fieten Olie in Uithuizen, Groningen € 1,7521 Firezone in Doetinchem, Gelderland € 1,7593

De gemeentes waar men het voordeligst E10-benzine tankt zijn Wormerland (Noord-Holland), Het Hogeland (Groningen) en Almelo & Tubbergen (Overijssel).

De belangrijkste tip om geld te besparen op benzine of diesel is: niet langs de snelweg tanken. Gemiddeld waren de tankstations die niet langs de snelweg staan het afgelopen jaar 15,2 cent per liter benzine goedkoper, zo blijkt uit de cijfers.

Voor dieselrijders

Ga je diesel tanken, dan zijn hele andere tankstations goedkoper. Op plek één staat Tamoil Sluis, maar ook Tankstation Scandinavian B.V. in Denekamp en Roeleveld-Rolink B.V. in Denekamp zijn goedkope tankstations voor diesel.

Tamoil in Sluis, Zeeland € 1,5461 Tankstation Scandinavian B.V. in Denekamp, Overijssel € 1,5544 Roeleveld-Rolink B.V. in Denekamp, Overijssel € 1,5568

Wat er met de prijs van benzine in 2024 gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Wel weten we al wat de accijns volgend jaar gaan zijn.