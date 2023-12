Deel dit: Share App Mail Tweet

De helft van de dealers van dit merk weigert elektrische auto’s te verkopen

Het Amerikaanse merk Buick is ineens de helft van al zijn dealers in de Verenigde Staten kwijt. De bedrijven zijn uitgekocht, omdat ze geen EV’s willen verkopen.

Buick wil in 2030 alleen nog maar nieuwe elektrische auto’s verkopen, daarom heeft het zijn dealers nu al verplicht om 300.000 dollar te investeren in alles dat nodig is om EV’s te verkopen en te onderhouden.

Helft Buick-dealers

De helft van de tweeduizend Buick-dealers in de VS weigerde echter geld steken in opleidingen voor het personeel, laadpalen en andere EV-gerichte zaken. Ze maakten daarom gebruik van een uitkoopregeling.

“We hebben dealers die zich niet willen commiteren aan de toekomst van Buick hiermee een respectvolle en gestructureerde manier gegeven om vrijwillig weg te gaan”, aldus de fabrikant in een verklaring.

Verkopen gestegen

Het General Motors-merk meldt dat de verkopen dit jaar met 60 procent zijn gestegen, ook al verdween 47 procent van de dealers. Overigens mogen die dealers nu nog wel Chevrolet en GMC verkopen.

Open brief aan Biden

In de VS staan autobedrijven niet te springen om (deels) over te gaan op EV’s. Een groep van zo’n drieduizend dealers heeft daarom een open brief gestuurd aan president Joe Biden.

De verkopers vragen hem om het rustig aan te doen met zijn verplichte doelen voor de EV-markt, omdat de vraag naar elektrische voertuigen nu geen gelijke tred houdt met het aanbod.

Weinig vraag, veel voorraad

Een auto kopen, gaat in de VS anders dan bij ons. De meeste Amerikanen kopen er een uit voorraad, daarom hebben dealers over het algemeen veel exemplaren staan. Te veel, zeggen ze nu over EV’s.