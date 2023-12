Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford Model T op de rollenbank: hoeveel pk is na 108 jaar nog over?

Een oldtimerliefhebber uit de Verenigde Staten besloot een Ford Model T uit 1915 op de rollenbank te plaatsen. Eens zien hoeveel pk er na meer dan een eeuw nog over is.

Merlins Old School Garage, zo heet het YouTube-kanaal van de garage waar de bejaarde vierwieler aan de tand werd gevoeld. De eigenaar van de oldtimer is van plan een andere motor in het vooronder te hangen, maar hij wilde voortijd weten hoeveel American ponies na 108 jaar nog in leven zijn.

Op de rollenbank

De 2,9-liter vier-in-lijn in de Ford Model T zou volgens de fabrikant zo’n 20 pk moeten leveren. Althans, toen hij in 1915 uit de fabriek rolde. Dat vertaalt zich naar nog geen 7 pk per liter. Sindsdien zijn we een eind gekomen. Tegenwoordig zijn er productieauto’s met verbrandingsmotoren die meer dan 200 pk per liter genereren.

Inmiddels blijken er een aantal paardjes te zijn overleden. De stokoude Ford Model T doet met zijn smalle bandjes zijn uiterste best op de rollenbank, maar meer dan 13 pk weet de hoogbejaarde vierwieler er niet meer uit te persen. Indrukwekkend is de 120 Nm koppel die de motor nog produceert, dat is namelijk meer dan de 113 Nm die de T-Ford af fabriek zou hebben.

Ford Model T als occasion

De Model T is een van de eerste auto’s die aan de lopende band is geproduceerd. Toen het model in 1908 voor het eerst op de markt verscheen, betaalde je er 825 dollar (750 euro) voor. Vandaag de dag komt dat neer op iets meer dan 24.000 euro. Ford wist de prijs echter gauw omlaag te schroeven, waardoor voor de T-Ford hierboven in 1915 nog maar 390 dollar (354 euro) betaald hoefde te worden.

Die relatief lage prijs kon worden geboden doordat de Ford in groten getale werd geproduceerd. Tussen 1908 en 1927 bouwde het merk zo’n 15 miljoen exemplaren van de Ford Model T. Om die reden vind je een T-Ford verrassend goedkoop als occasion.