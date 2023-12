Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor 22.000 euro kun jij in de auto van Donald Duck rijden

Donald Duck is misschien niet het grootste licht dat ooit een strippagina heeft gesierd, toch heeft ook hij ooit zijn roze pasje gehaald. Hij verplaatst zich als sinds 1937 in een rood klein autootje.

De Duckatti, zoals Donalds vierwieler in Nederland wordt genoemd, debuteerde in de animatiefilm Don Donald (1937). In de Verenigde Staten gaat-ie door het leven als de 313.

Kenteken van Donald Duck

Want anderhalf jaar na zijn eerste filmoptreden stond het hoestende, proestende karretje voor het eerst op een strippagina, getooid met zijn bekende kenteken 313.

De tekenaars van Disney haalden hun inspiratie voor de Duckatti uit de kleine American Bantam Roadster, waarvan tussen 1937 en 1941 minder dan duizend stuks zijn gebouwd.

Voor 22.000 euro is-ie van jou

Dit exemplaar, dat op 25 januari bij RM Sotheby’s in Phoenix, Arizona wordt geveild, komt uit 1939 en zal zo tussen de 25.000 en 35.000 dollar opleveren is de verwachting (tussen de 22.000 en 32.000 euro).

Verbeterde Austin Seven

American Bantam werd opgericht in 1936 toen een Amerikaanse autodealer de verlieslatende importeur van de Austin Seven overnam. Hij liet de kleine Brit verbeteren en zette er een andere koets op.

Het aantal versies groeide al snel naar elf. Zo waren er stationwagons, coupés, bestelauto’s en roadsters. Interessant, American Bantam ontwierp de originele Jeep, maar de order ging uiteindelijk naar Willys.

Vóór de Tweede Wereldoorlog waren de autootjes van American Bantam weinig populair, maar na de productiestop in 1941 werden de zuinige wagentjes zeer gewild, aangezien brandstof toen schaars was.