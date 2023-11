Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Jeep Avenger

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Jeep Avenger.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoever je echt met een EV komt. Wil je alles weten over de Jeep Avenger? Kijk dan hier de dubbeltest met de Avenger en de Hyundai Kona.

De Jeep Avenger

Autovisie rijdt de Jeep Avenger in de Summit-uitvoering. De auto beschikt over een accupakket met een nettocapaciteit van 51 kWh. De brutocapaciteit bedraagt 54 kWh. Het batterijpakket is gekoppeld aan een elektromotor die goed is voor 156 pk en 260 Nm aan koppel.

Volgens de WLTP-meetmethode ligt het verbruik op 15,6 kWh per 100 kilometer. Het gemeten verbruik ligt echter veel lager. Tijdens de verbruiksronde van 100 kilometer stond de boordcomputer van de Jeep Avenger op 14,9 kWh per 100 kilometer. Let wel, het daadwerkelijke verbruik inclusief laadverliezen kan meer dan 10 procent hoger liggen dan wat er op de boordcomputer te zien is. De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit die nodig is om de WLTP-actieradius te bereiken, is dus groter dan wat er feitelijk in de accu past.

De daadwerkelijke actieradius

Dit zien we vaker bij elektrische auto’s en is dus ook in geval van de Jeep Avenger zo. Ondanks het lagere verbruik wordt de WLTP-actieradius van 395 kilometer niet gehaald. Met een volle accu kom je in praktijk 342 kilometer ver.

Opladen van het accupakket kan aan de snellader. Bij 11 procent topte hij op 103 kW om dat tot 20 procent af te bouwen tot 95 kW en vervolgens tot 50 procent door te halen met zo’n 87 kW. Daarna ging hij terug naar 60 kW tot aan 70 procent en hij nam met 55 kW de 80 procent-eindstreep.

De Jeep Avenger presteert met snelladen beter dan eerste generatie modellen op dit Stellantis-platform. Toch heeft hij aan de snellader 30 minuten nodig om van 10 naar 80 procent op te laden, vier minuten langer dan de fabriek opgeeft.