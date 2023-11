Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto’s zijn rijdende privacyschenders: deze merken houden je seksleven bij

Auto’s worden steeds geavanceerder en zijn inmiddels rijdende computers te noemen. Een nadeel van die computers is dat ze veel data bijhouden. Niet alleen van je acculading, navigatie of bandenspanning. Zelfs je seksleven wordt bijgehouden door sommige merken.

Mozilla, het moederbedrijf van browser Firefox, dook in het privacybeleid van 25 automerken. De resultaten zijn nogal opmerkelijk te noemen.

Geen enkel groot automerk gaat goed met je privacy om

De techgigant bekeek het privacybeleid van 25 autofabrikanten. Geen enkel merk kwam goed uit de bus.

Informatie over je seksleven

Zo zouden Nissan en Kia informatie over je seksleven verzamelen, middels data van je telefoon, en slaan General Motors en Ford je seksuele geaardheid en etniciteit op. In Nederland staan bij Nissan en Kia de informatieverzameling van seksuele activiteit overigens niet in het privacybeleid. Het onderzoek van Mozilla is gedaan op de Amerikaanse automarkt.

Maar wat gebeurt er dan met al die data? Uit het onderzoek blijkt dat 84 procent van de automerken de informatie deelt of verkoopt.

Bij het grootste deel van de automerken heb je geen controle over je data. Behalve bij Renault en Dacia. Zij geven je het recht om jouw persoonlijke data te verwijderen.

Tesla scoort het slechtst

De privacy van moderne auto’s is zo slecht geregeld dat Mozilla aangeeft dat het niet veel uitmaakt welke auto je koopt. Echter, Tesla scoort het aller slechtst.

Wil je onder de radar blijven en er zeker van zijn dat jouw data veilig is, dan kan je het best een oude auto blijven rijden. Al zal je dan ook de je telefoon in de prullenbak moeten gooien. Omdat Mozilla liever geen privacyschenders als auto’s heeft – en natuurlijk wel wil dat je jouw telefoon blijft gebruiken – kan je een petitie tekenen. Laten we hopen dat de data van auto’s net zo goed beschermd wordt als de inzittende van een nieuwe auto. Werk aan de winkel!

Klik hier om de petitie te tekenen.