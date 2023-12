Deel dit: Share App Mail Tweet

Een compacte SUV voor 20.000 euro: deze occasion is een leuke optie

‘Iedereen’ wil tegenwoordig een compacte SUV, die zijn handig in het gebruik en ja, ehhh… hip! Je kunt een nieuwe kopen, maar ook onder de twintig mille blijven en een jonge occasion kopen met, zoals dat heet ‘net de kop eraf’. Keuze zat, bijvoorbeeld de Volkswagen T-Cross.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte SUV-occasion voor minder dan 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een betrouwbare en leuke tweedehands auto voor maximaal 20.000 euro.

Volkswagen T-Cross (2018 – nu)

Het slimme van de T-Cross zit met name in de flexibiliteit in het interieur. De achterbank is over een lengte van 14 centimeter verschuifbaar en biedt dus òf genoeg zitruimte voor volwassenen, òf de bagageruimte is 455 liter groot, wat juist handig is bij gezinsgebruik. Zeker wanneer die ruimte vaak echt wordt gebruikt, is de 70 kW-versie van de 1,0 liter motor wat krap, de 81 kW-versie brengt het er dan beter vanaf en rijt nog steeds 1 op 16.

Het dashboard is wat zakelijk, maar wel goed afleesbaar, de voorstoelen zitten erg goed. Handig: onder de rechterstoel zit een opbergla. Bij een autobedrijf in Schijndel staat een (geïmporteerde!) grijze ‘Highlife’ met 81 kW (2020, 54.000 km) voor 19.995 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Als de 1,0 driecilinder van de Volkswagen T-Cross niet meer op het gaspedaal reageert, dan is het gasklephuis kapot. Daar moet gewoon een nieuwe op. Tikkende of klapperende geluiden in de motor zijn minder dramatisch, dat zijn boutjes van de nokkenasversteller, kwestie van aandraaien.

Als de motor van de Volkswagen T-cross onregelmatig gaat lopen, kan het zijn dat één van de bougies kapot is, de motor loopt dan op twee cilinders. Niet mee doorrijden, dat kan dure schade veroorzaken, een nieuwe bougie is zó geplaatst. Zorg je wel voor tijdig en goed onderhoud?