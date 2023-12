Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor de prijs van dit kenteken kun je twee Bugatti’s kopen

In Groot-Brittannië, diverse landen in het Midden-Oosten, maar ook Australië kun je een kenteken gewoon kopen. Soms worden ze geveild, zoals deze, die in dit geval miljoenen gaat opleveren.

In Nederland mag je je kenteken niet kiezen en kun je het ook niet verhandelen (alleen als je je auto verkoopt, want dan verhuist het kenteken mee). Is dat jammer? Sommige mensen vinden van wel.

Persoonlijk kenteken

Wij vinden persoonlijke kentekenplaten meestal een beetje… tja… aan de foute kant. Zo zijn we eens een Belgische Rolls-Royce tegengekomen met ‘MARJAN’ erop. En een Range Rover met ‘DUSHI’.

Maar goed, het kan ook gaaf zijn, als je een McLaren 765LT hebt met het kenteken LT 765 M, of iets in die richting. Of een Rolls-Royce Phantom met simpelweg RR op het kenteken.

Miljoenen dollars

Want in Engeland, het Midden-Oosten en Australië geldt meestal: hoe minder er op een kentekenplaat staat, hoe gewilder en duurder hij is. Neem deze als voorbeeld: NSW 1.

Dat kenteken wordt online geveild in Australië en met nog flink wat dagen te gaan, heeft iemand er al 10,01 miljoen Australische dollar op geboden. Dat is ruim 6 miljoen euro.

New South Wales 1

Want kennelijk is het nogal een bijzondere plaat. Het kenteken is al vele tientallen jaren in het bezit van de huidige eigenaar en werd ruim honderd jaar geleden toegekend aan een politiecommissaris.

De letters in NSW 1 staan voor New South Wales, de Australische staat waarin de oorspronkelijke eigenaar de hoogste politiebaas was. Ergens in de jaren dertig werd de plaat gekocht door Sir Frederick Stewart.

Hij was oprichter van Australian National Airways (tot de jaren vijftig de Australische KLM), ging de politiek in en was in meerdere kabinetten minister. Stewart overleed in 1961.

Toen zijn weduwe in het jaar 2000 overleed, werd er in Australië al opgewonden gespeculeerd. Zou NSW 1 op de markt komen. Nee, dat gebeurde niet. Tot nu dan…