Amerikaan stapt naar de rechter, vindt toeteren vrijheid van meningsuiting

Onnodig toeteren is strafbaar, niet alleen bij ons, maar ook in de Amerikaanse staat Californië. Een 69-jarige vrouw vindt toeteren echter vrijheid van meningsuiting en stapt dus naar de rechter.

Susan Porter kreeg in 2017 een boete omdat ze luid toeterend langs het kantoor van haar congreslid reed om haar steun kenbaar te maken. En daar is ze het absoluut niet mee eens.

Toeteren in First Amendment

Porter vindt dat claxoneren beschermd moet worden als vrijheid van meningsuiting in de First Amendment van de Amerikaanse grondwet. Want, zo zegt ze, “the car horn is the sound of democracy in action”.

Al jaren bezig met de zaak

Typisch Amerikaanse, lachwekkende onzin, maar toch is er iemand al jaren bezig met de zaak van mevrouw Porter. Dat is David Loy, juridisch directeur van de First Amendment Coalition.

“Wie toetert er niet naar iemand om ‘hallo’ te zeggen of naar een protesterende menigte op de hoek van de straat om ze te steunen? Iedereen doet dat toch? Al decennialang.”

Alleen om te waarschuwen

Tja, dat zal, maar volgens de wegenverkeerswetten van ten minste eenenveertig Amerikaanse staten is toeteren alleen toegestaan als waarschuwing. Al zijn er vast weinig agenten die daarop gaan handhaven.

Naar het hooggerechtshof

Mevrouw Porter en David Loy hechten zoveel belang aan het recht op toeteren dat ze helemaal tot aan het Supreme Court zijn gegaan. De negen opperrechters doen binnenkort uitspraak.