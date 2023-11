Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit moet je weten voor het nieuwe rijexamen in 2024

Vanaf 2024 gaat het rijexamen voor auto’s, rijbewijs B, veranderen. Er kunnen tijdens het praktijkexamen vragen gesteld worden over rijhulpsystemen.

Gedurende het afrijden kunnen allerlei vragen gesteld worden over de auto. Zo kan je bijvoorbeeld de oliepeilstok aan moeten wijzen en moet je weten waar de knop voor het mistachterlicht zit. Per 2024 kunnen er dus meer vragen gesteld worden.

Nieuwe vragen tijdens het rijexamen

Auto’s zijn de afgelopen jaren flink veranderd, en dan hebben we het niet alleen over de komst van elektrische- en hybride-aandrijflijnen. De veiligheid van auto’s is steeds beter geworden. Dat is niet enkel te danken aan betere en meer airbags en het verbeteren van kreukelzones. Nee, dat is ook te danken aan veiligheids- en rijhulpsystemen. De nieuwe vragen tijdens het rijexamen gaan dan ook over deze systemen.

Nieuwe auto’s hebben veelal niet alleen cruise control, parkeersensoren en navigatie. Ook allerlei rijhulpsystemen zijn te vinden op nieuwe modellen. Het is niet alleen handig om te weten hoe je die systemen moet gebruiken, maar ook veilig om te weten wat ze doen en hoe ze in kunnen grijpen. Het CBR laat weten dat lang niet iedereen weet welke systemen op zijn of haar auto zitten. Door deze veiligheidssystemen nu mee te nemen in het rijexamen, verwacht het CBR voorbereiding van kandidaten op dit onderwerp.

Een logisch gevolg is dan dat nieuwe bestuurders beter weten welke hulpsystemen er op een auto zitten.

Je rijbewijs makkelijker halen

Nieuwe vragen over rijhulpsystemen kunnen tijdens het praktijk-onderdeel van het rijexamen gevraagd worden. Welke vraag je krijg, en of je überhaupt een vraag krijgt, weet je van tevoren natuurlijk nooit. Wel zijn er trucjes om je rijbewijs makkelijker te halen.