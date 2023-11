Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Tesla Model S Plaid-concurrent: de 1.305 pk sterke HiPhi A

Heeft de felle kritiek op de Cybertruck nog niet voor zweethandjes gezorgd bij Elon Musk, dan doet deze 1.305 pk sterke HiPhi A dat misschien wel. De Chinese elektrische auto lijkt op papier een serieuze concurrent voor de Tesla Model S Plaid.

HiPhi is fabrikant van elektrische auto’s dat onder de paraplu van het Chinese Human Horizons valt, een bedrijf dat zich specialiseert in EV’s en autonoom rijden. HiPhi heeft met twee brand experience centres inmiddels voorzichtig voet op Europese bodem gezet.

Heeft de Tesla Model S Plaid iets vrezen?

De cijfers van de HiPhi A liegen er niet om. Zo heeft de Chinese krachtpatser met 1.305 pk meer vermogen dan de Model S Plaid (1.020 pk) en de Lucid Air Sapphire (1.234 pk).

Desondanks weet de Chinese elektrische auto de Amerikanen niet te verslaan in een stoplichtsprintje. De Tesla accelereert in 2,1 seconden en de de Lucid zelfs 1,89 seconden. Dat is bijna net zo snel als de Rimac Nevera (zie ook onze rijtest met die hypercar).

0-100 km/h met de HiPhi A

Ondanks alle pk’s weet de HiPhi niet onder de 2 seconden te duiken. Waar fabrikanten bij acceleratiegegevens meestal spreken over ‘minder dan’ zus en zoveel seconden, geeft het Chinese merk een 0 tot 100-sprinttijd van ‘2,0+ seconden’ aan. Tja, onze gare drift-Volvo doet hetzelfde sprintje ook in meer dan 2 seconden.

Topsnelheid

Van de HiPhi A mag je een topsnelheid van meer dan 290 km/h verwachten. Ter vergelijking: de Tesla Model S Plaid stopt volgens Elon Musk pas bij 322 km/h met accelereren en de Air Sapphire weet volgens Lucid zelfs 330 km/h aan te tikken.

De HiPhi A onderscheidt zich dan ook met name door zijn nogal uitgesproken design. Het is in feite een heftigere versie van de HiPhi Z, die we in dit artikel al eens behandelden. Ook het interieur is extravagant. De vraag is of wij Europeanen dat kunnen waarderen.