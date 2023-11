Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen ziet na zege in Las Vegas op tegen moordend reisschema

Max Verstappen zou graag een andere datum zien voor de Grote Prijs van Las Vegas. De wereldkampioen van Red Bull klaagde na afloop van zijn achttiende zege over het moordende reisschema dat hem te wachten stond. De Formule 1 reist direct door naar Abu Dhabi voor het slotweekeinde. De coureurs moeten zich daar woensdag verzamelen. Het is een vliegreis die zestien uur duurt, maar het tijdsverschil bedraagt twaalf uur.

“Het is zo’n grote tijdverschuiving, vooral aan het einde van een seizoen als iedereen al behoorlijk moe is”, zei Verstappen na afloop in de persconferentie van de FIA. “Ik denk dat het een beetje te veel is. Dus misschien kan daar wat aan kan worden gedaan.”

Zijn teamgenoot Sergio Pérez viel hem bij. “Las Vegas was prachtig, maar het vooruitzicht dat we nu de langste afstand van het hele jaar moeten afleggen is minder. Misschien is het beter om van Las Vegas de laatste race te maken”, zei de Mexicaan.

‘Gebroken’

Charles Leclerc van Ferrari, die de race in de Amerikaanse gokstad als tweede beëindigde, vond vooral de aanvangstijden van de trainingen en de races veel te laat. “Ik weet niet eens waarom we zo laat reden, maar ze zaten wat mij betreft op de grens”, zei de Monegask. De race in Las Vegas begon pas om 22.00 uur plaatselijke tijd, de tweede training op vrijdag eindigde door herstelwerkzaamheden aan het circuit pas om 04.00 uur ‘s nachts.

Het schema voor volgend jaar ziet er vooralsnog niet beter uit. Las Vegas staat in 2024 voor 23 november op de kalender, de Grote Prijs van Qatar is een week later op 29 november. Weer een week later, op 6 december, is de slotrace in Abu Dhabi. “Las Vegas moet naar voren, anders zijn we gebroken, zeker aan het einde van het seizoen”, zei de Australiër Daniel Ricciardo (AlphaTauri).

ANP