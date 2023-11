Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit moet je horen: Mazda RX-7 verzorgt beat van nieuw rapnummer

Baby got brap, is de titel van het nieuwste nummer van rapper T-Pain. Waarom Autovisie je dit vertelt? Nou, een icoon uit de JDM-wereld staat centraal: de Mazda RX-7.

De Japanner staat bekend om zijn wankelmotor. Brap, brap brap, klinkt de rotatiemotor (die overigens in andere vorm is teruggekeerd) tijdens het stationair lopen. Rapper T-Pain hoorde er een beat in en schreef een nummer over de Mazda. Dit deed hij samen met influencer Hert, die bekend werd van het autoplatform Hoonigan.

Mazda RX-7 in de hoofdrol

De Japanse sportcoupé speelt een prominente rol in de videoclip. De tekst is dan ook bezaaid met verwijzingen naar de Mazda RX-7 en de tuning cultuur eromheen. Rap is misschien niet ieders ding, maar het is wel weer eens wat anders dan pochen met Lamborghini’s en Ferrari’s. Verfrissend!

Voor de videoclip hebben T-Pain en Hert een horde gepimpte RX-7’s opgetrommeld. Enigszins frappant is de ode aan de bekende roffel van de wankelmotor wel, aangezien de Mazda RX-7 van Hert zelf een V8 onder de kap heeft.

Reacties op het nummer van T-Pain en Hert

“Dit is zó goed”, aldus professioneel drifter Adam Lizotte-Zeisler, beter bekend als AdamLZ. “Geweldig om te zien hoe de autocultuur nieuwe plekken en hoogtes bereikt. Nooit gedacht dat T-Pain zo’n nummer zou maken, laat staan met het geluid van een wankelmotor in de beat. Nu wil ik ook wat brap”, schrijft StanceWorks (een bekend tuningplatform) onder de video.