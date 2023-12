Deel dit: Share App Mail Tweet

Bij Lexus en Toyota kun je straks je motorgeluid downloaden

Een elektrische auto moet bij stapvoets rijden geluid maken, dat is verplicht, maar onderweg valt er over het algemeen weinig te horen. Dus daar willen Lexus en Toyota wat aan doen.

Om wat aan de beleving te doen, zijn er al meerdere EV’s met een soundtrack. De Abarth 500e, BMW i4, Mini Cooper en Porsche Taycan bijvoorbeeld. Maar Lexus en Toyota hebben iets anders voor ogen.

Geluid downloaden in Toyota

In de toekomst kun je je favoriete ‘motorgeluid’ via het infotainmentsysteem van de auto downloaden, vertelde een woordvoerder ons, al noemde hij nog geen jaartal.

Ook naar de concrete invulling van het plan is het nog gissen. Kun je je elektrische Lexus of Toyota straks laten klinken als een atmosferische 6-in-lijn, een V8 met twee turbo’s of een grote V12?

Is het misschien mogelijk om voor historische sounds te kiezen, zoals die van de Toyota TS010, Celica GT-Four en Supra Super GT uit begin jaren 90? Dat zou gaaf zijn!

Waarschijnlijker is dat er allerlei futuristische geluiden gecomponeerd gaan worden. Hans Zimmer, bekend van zijn filmmuziek, heeft dat bijvoorbeeld voor BMW gedaan.

Lexus wil nog verder gaan

Bij Lexus willen ze overigens nog verder gaan. Een technicus vertelde ons dat er ook gewerkt wordt aan een mogelijkheid om rijeigenschappen via een online shop te downloaden.

Hoe dat precies in zijn werk gaat, weten we ook niet, maar we kunnen ons voorstellen dat dat dan settings zijn voor de veren, dempers en stuurinstallatie. Best een interessant idee.

Handbak voor elektrische auto’s

Lexus en Toyota proberen heel duidelijk beleving in elektrische mobiliteit te krijgen. Daarom werken ze aan een ‘handbak’ voor EV’s. Eentje met een pook, een koppelingspedaal en nepversnellingen.

Want een elektrische auto heeft natuurlijk geen bak nodig. Alles moet dus gesimuleerd worden. En daar willen Lexus en Toyota heel ver gaan. Het moet zelfs mogelijk worden om een EV af te laten slaan.