Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijk Mengsel: 4 ideale kerstcadeaus voor autoliefhebbers

In de rubriek Rijk Mengsel tippen we je over spullen die autoliefhebbers hebberig maken. Dit deel met vier gadgets voor kerst.

December is de maand van de cadeaus, maar een leuk presentje vinden kan lastig zijn. Met deze gadgets sla je bij autoliefhebbers nooit de plank mis.

1. Lamborghini Countach Lego

In Nederland zijn er veel trajectcontroles, flitspalen en mobiele flitsers. Hoewel de maximale snelheid natuurlijk altijd gerespecteerd moet worden, kan het voorkomen dat er toch iets te hard gereden wordt. Om boetes te voorkomen zijn er apps als Flitsmeisters. Het bedrijf heeft ook een apparaatje dat samen met de app werkt.

De Flitsmeister Two bestaat uit een klein schermpje met twee grote knoppen. Op het display is duidelijk de maximale snelheid te zien en wordt vermeld of er een flitser, trajectcontrole of flitspaal is. Ook wordt het gemeld als er een hulpdienst in de buurt is of een file nadert. De batterij is oplaadbaar en gaat tot 30 dagen mee.

Link naar product // €79,95 // ★★★★

2. Schuimsproeier

Voor sommige autoliefhebbers is niets fijner dan het wassen van hun auto. Een schuimsproeier is een onmisbare gadget als je zelf thuis je auto optimaal wil wassen. Door het schuim door middel van een sproeier op te brengen, kan het vuil goed losweken.

Doordat er meer vuil van de auto af komt voordat je met een spons aan de slag gaat, worden krassen in de lak voorkomen. Let wel, de schuimsproeier is een accessoire van een hogedrukreiniger. Zoek dus een schuimsproeier die bij het apparaat past.

Link naar product // €17,99 // ★★★★

3. Porsche 911 speaker

Met een bluetooth speaker maak je eigenlijk iedereen wel blij. Deze Porsche 911 speaker is net iets leuker doordat deze de vorm heeft van een uitlaat. Het ontwerp is gebaseerd op de uitstukken van een Porsche 911 GT3 van de 992-generatie.

De accu van de speaker gaat tot 16 uur mee. Er worden slechts 1963 exemplaren verkocht, verwijzend naar het geboortejaar van de legendarische sportwagen. Goedkoop is het cadeau niet.

Link naar product // €499 // ★★★

4. Lego Lamborghini Countach

Voor een veel kleiner budget, zijn er ook leuke cadeaus te vinden. Bijvoorbeeld een Lamborghini Countach van Lego.

Dit simpele bouwpakket is zowel leuk voor kinderen als liefhebbers van het Italiaanse merk. De Lego-set bestaat uit 262 steentjes. De hoekige bouwstenen passen goed bij het scherpe design van de befaamde supercar.

Link naar product // €18,99 // ★★★