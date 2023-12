Deel dit: Share App Mail Tweet

Geloof het of niet, op deze foto staat een echte Bentley

Nou ja, niet helemaal… Motorrijders zullen deze koplamp misschien herkennen als die van een Ducati Diavel. Maar het is er wel eentje met een Bentley-logo.

Ducati is eerder de samenwerking aangegaan met een autofabrikant en dat was kennelijk een succes. De Diavel 1260 Lamborghini is al lang uitverkocht, net als de Streetfighter V4 Lamborghini.

Beperkte oplage Bentley

Net als de twee Lambo-motorfietsen is deze Ducati Diavel for Bentley slechts in een beperkte oplage te koop. Van de fraaie muscle-cruiser komen maar 500 op de markt.

Tenminste, voor de ‘gewone’ motorrijder. Er worden namelijk ook nog 50 gemaakt voor Bentley Mulliner. Die zijn alleen voor Bentley-klanten en kunnen even gepersonaliseerd worden als de auto’s.

Designkenmerken Batur

De Ducati Diavel for Bentley heeft kenmerken van de Batur, een few-off op basis van de Continental GT en de krachtigste productieauto uit Crewe ooit, met een 740 pk sterke twinturbo V12.

Kijk maar naar de rood met zwarte roosters naast de koplamp, die precies hetzelfde patroon hebben als de grille van de Batur. Verder valt op dat Ducati erg veel koolstofvezel heeft gebruikt.

Het zadel van de Diavel is bekleed met alcantara en heeft hetzelfde patroontje als de zetels van de Batur. Kopers van de tweewielige Bentley krijgen er ook nog een extra zadel bij, eentje voor twee personen.

Ducati Diavel V4

De Ducati Diavel V4 wordt aangedreven door een 1158 cc V4 met een vermogen van 168 pk en 126 Nm koppel. Hij weegt rijklaar 236 kilo en sprint in minder dan 3 seconden naar 100 km/h.