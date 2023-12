Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Volkswagen Tiguan – problemen, uitvoeringen en prijzen

De tweede generatie Volkswagen Tiguan is een voorspelbare en competente allrounder. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

Aan een geslaagd concept hoef je niets te wijzigen. De tweede generatie van de Volkswagen Tiguan heeft genoeg kwaliteiten om verstokte fans en klanten van andere merken over de streep te trekken.

Carrosserie Volkswagen Tiguan

Door je oogharen bekeken lijkt de middelgrote cross-over sterk op de fullsize-SUV Volkswagen Touareg. Ten opzichte van het vorige model is de Tiguan II langer, breder en lager. De vormgeving is sober en tijdloos. De optielijst biedt talloze mogelijkheden om het no-nonsense uiterlijk naar eigen inzicht aan te passen. Van een sportievere R-Line tot een ruigere Offroad-uitstraling, het kan allemaal. Ook full-led verlichting, een panoramadak en een ‘handsfree’ elektrische achterklep staan op de optielijst.

Eind 2016 verschijnt de 215 millimeter verlengde Tiguan Allspace. In 2020 brengt een facelift het uiterlijk in lijn met dat van de nieuwe T-Roc en de nieuwe Golf. Matrix-led koplampen zijn een nieuwe fabrieksoptie. Ander nieuws is de komst van topversie Tiguan R. Als het panoramadak lekt, ligt dat meestal aan een vervuilde waterafvoer. Regelmatig reiningen kan dit voorkomen.

Interieur Volkswagen Tiguan

Het interieur koppelt rustige vormgeving aan goede ergonomie, overwegend goede materialen en een puik afwerkingsniveau. Achterpassagiers profiteren van de 77 millimeter toegenomen wielbasis. De 180 millimeter verschuifbare achterbank en klaptafeltjes zorgen voor een bijna MPV-waardige functionaliteit. Nog meer been- en bagageruimte biedt de Tiguan Allspace met vijf of zeven zitplaatsen. Een ijzersterk punt van de Duitse softroader is de zeer uitgebreide optielijst.

‘De rijeigenschappen zijn niet uitgesproken comfortabel of sportief, stelt Autovisie vast’

Van comfortstoelen met stoffen bekleding en een eenvoudig audiosysteem tot sportstoelen met massagefunctie, leren bekleding, een digitaal instrumentarium en de allernieuwste infotainment-, veiligheids- en comfortsystemen – zolang je betaalt, is het allemaal leverbaar. In combinatie met Front Assist kan de Tiguan zelfs deels autonoom rijden. Nieuw MIB3-infotainment en IQ.Drive rijassistentie zijn onderdeel van de facelift van 2020.

Een controversiële wijziging is de introductie van aanraakbediening voor de klimaatregeling en het multifunctionele stuurwiel. Wie hier niet aan kan (of wil) wennen, is beter af met het pre-faceliftmodel.

Motor

Het uitgebreide motorenaanbod overlapt met andere modellen uit de Volkswagen Groep. Aanvankelijk is er keuze uit de 1.4 TSI (125-150 pk, 200- 250 Nm), de 1.5 TSI ACT (130-150 pk, 220-250 Nm), de 2.0 TSI (180-230 pk, 320-350 Nm) op benzine en de 2.0 TDI SCR (115-240 pk, 320-500 Nm) diesel. Vanaf eind 2020 levert VW de 1.4 TSI eHybrid (245 pk, 400 Nm) plug-in hybride met 13 kWh-accupakket en een elektrische actieradius tot 50 kilometer.

Andere benzine-opties zijn de 1.5 TSI ACT (130-150 pk, 220-250 Nm), de 2.0 TSI (190-320 pk, 320-420 Nm) en de vernieuwde diesel 2.0 TDI met dubbele SCR-katalysator (122-200 pk, 320-400 Nm). Tot in de nieuwste generatie TSIen TDI-motoren kan verhoogd olieverbruik voorkomen. Een lekkende waterpomp is een andere kwaal, die soms de benzine- en dieselmotoren treft. Let bij de 1.4/1.5 TSI op mogelijke problemen met de nokkenasverstelling.

Transmissie

De Tiguan heeft voorwielaandrijving of 4Motion-vierwielaandrijving met Haldex-koppeling. De Tiguan R heeft een aangepast 4Motion-systeem met torque vectoring dat de aandrijfkracht ook tussen de achterwielen verdeelt. Naast de handgeschakelde zesversnellingsbak is een zes- of zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling leverbaar. Afhankelijk van de motorisering heeft de DSG-transmissie een droge- of natteplaatkoppeling. In beide gevallen verkleinen oliewissels de kans op schakelproblemen en vroegtijdige reparatie of revisie. Ook de Haldex-koppeling gaat langer mee als de olie periodiek wordt ververst.

Wielophanging Volkswagen Tiguan

Volkswagens cross-over staat op het MQB A2-platform. De onderstelconfiguratie bestaat uit een onafhankelijke voorwielophanging en een onafhankelijke multilink-achterwielophanging. Ondanks deze op papier zeer verfijnde set-up zijn de rijeigenschappen niet uitgesproken comfortabel of sportief, stelt Autovisie tijdens de introductie vast. Zelfs het optionele adaptieve DCC-onderstel en grotere wielen veranderen hier weinig aan.

De besturing is licht en geeft weinig terugkoppeling. Af-fabriek staat de Tiguan II op wielen van 17- tot en met 20-inch groot. De Tiguan R heeft een verlaagd sportonderstel, een vergroot remsysteem en 19-inch wielen.

Welke moet ik hebben?

Het motorenpalet van de Tiguan dekt alle courante wensen en behoeften. Met een 150 pk sterke TSI- of TDImotor zijn de prestaties en het verbruik optimaal in balans. De standaarduitrusting van de Tiguan is minder karig dan je historisch van het merk verwacht. Toch loont het om het basismodel Trendline over te slaan en minimaal te kiezen voor een Comfortline, Highline, R-Line of Connected Series. Vanaf de facelift staan, buiten het naamloze instapmodel, de uitvoeringen Life, Elegance en R-Line op de prijslijst. Ook interessant zijn de Business-uitvoeringen die voor een relatief kleine meerprijs veel extra luxe bieden.

Moet de Volkswagen Tiguan het worden?

opnieuw evolutie boven revolutie. De uitstekende verkoopcijfers bewijzen dat dit eerder een goede zet is geweest. Net als de Golf is de Tiguan een auto die alles voor iedereen wil en kan zijn. Het is geen auto met uitgesproken vormgeving of een eigenzinnig karakter. Daardoor is het wel een auto die bij een breed publiek in de smaak valt.

📅 Tijdlijn Najaar 2015 – introductie VW Tiguan II (modelcode AD1) Najaar 2016 – 2.0 TSI 220 pk/2.0 BiTDI 240 pk Voorjaar 2017 – Tiguan Allspace (modelcode BW2) 2018 – 1.5 TSI ACT, Tiguan Offroad Zomer 2020 – facelift, 1.4 eHybrid, Tiguan R Zomer 2023 – introductie VW Tiguan III

Aan de tijdloze vormgeving, goede afwerking, moderne motoren en dito fabrieksopties hangt nieuw en gebruikt wel een stevige prijs. Wie het geld ervoor over heeft, kan zich aan deze tweede generatie Tiguan eigenlijk geen buil vallen.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 51,26

Remschijven voor, per set € 125,33

Hankook Ventus S1 Evo, 235/55 R18 100V, per stuk vanaf € 121,49

Distributieriemset compleet, vanaf € 60,38

Waterpomp, vanaf € 65,24

Koppelingset inclusief druklager, vanaf € 274,77

Prijzen gelden voor een Volkswagen Tiguan 1.4 TSI ACT van 2017 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 175,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 225,–

Longlife onderhoudsbeurt vanaf € 250,–

Het onderhoudsinterval (1.4 TSI ACT) is max. 30.000 kilometer/2 jaar

Pluspunten Volkswagen Tiguan

+ Tijdloze vormgeving

+ Goede afwerking

+ Moderne techniek

+ Waardevast

Minpunten Volkswagen Tiguan

– Sterk concurrentieveld

– Pittig geprijsd

– Leuke uitvoeringen zijn duur