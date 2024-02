Deel dit: Share App Mail Tweet

IJsdriften met een Audi RS 4 blijkt moeilijker dan het lijkt

Grote Audi-vlaggen wapperen in Muonio, een Fins plaatsje dat zo’n 200 kilometer boven de poolcirkel ligt. Normaalgesproken test de Duitse autobouwer hier zelf zijn voertuigen, maar vandaag is het Autovisie dat de Audi RS 4 en zijn Quattro-systeem aan de tand voelt.

We zijn uitgenodigd voor een cursus ijsdriften in Lapland. In Nederland is it giet oan al een tijdje niet meer geroepen, dus dit buitenkansje grijpen we met beide handen aan.

IJsdriften met een Audi RS 4

Hoewel het ongebruikelijk warm is voor deze tijd van het jaar, is het ijs hier in het noorden van Finland nog altijd zo’n anderhalve meter dik. Daarmee is het sterk genoeg om met er met een Audi RS 4 overheen te banjeren.

Banjeren is echter niet helemaal het goede woord, aangezien al gauw blijkt dat bijzonder veel souplesse nodig is om de super station gecontroleerd over het ijs te laten glijden.