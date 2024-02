Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton: afscheid van Mercedes een van zwaarste beslissingen ooit

Lewis Hamilton noemt zijn vertrek bij Formule 1-team Mercedes “een van mijn zwaarste beslissingen ooit”. Dat zegt de Brit op de website van het team waarvoor hij zes van zijn zeven wereldtitels veroverde. “Ik heb elf geweldige jaren achter de rug bij dit team en ik ben trots op wat we samen hebben bereikt”, aldus de 39-jarige Brit, die vanaf 2025 voor Ferrari uitkomt.

Mercedes bevestigde donderdagavond het einde van de samenwerking aan het einde van het komende seizoen. Niet veel later volgde de melding uit Italië dat hij zijn loopbaan voortzet bij Scuderia Ferrari, als vervanger van de Spanjaard Carlos Sainz wiens contract eind 2024 afloopt.

“Mercedes maakt al sinds mijn dertiende deel uit van mijn leven”, schrijft Hamilton. “Het is een plek waar ik ben opgegroeid, dus het besluit om te vertrekken was een van mijn zwaarste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen. Maar de tijd is rijp om deze stap te zetten en ik ben blij dat ik een nieuwe uitdaging kan aangaan. Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor de ongelooflijke steun van mijn Mercedes-familie, vooral Toto (Wolff, teambaas) voor zijn vriendschap en leiderschap en ik wil samen op een hoog niveau eindigen. Ik zet me 100 procent in om dit seizoen zo goed mogelijk te presteren en mijn laatste jaar bij de ‘Silver Arrows’ er een te maken om nooit te vergeten.”

Natuurlijk einde

“Onze relatie als team en rijder is de meest succesvolle die de sport ooit heeft gekend”, schrijft teambaas Wolff. “Daar mogen we met trots op terugkijken. Lewis zal altijd een belangrijk deel uitmaken van de autosporthistorie van Mercedes. We wisten echter dat onze samenwerking op een gegeven moment tot een natuurlijk einde zou komen en die dag is nu gekomen.”

Wolff zegt het besluit van Hamilton om een nieuwe uitdaging te zoeken te accepteren. “Het is spannend om nu na te denken over onze mogelijkheden voor de toekomst. Maar eerst hebben we nog één seizoen te gaan en we zijn gefocust om er een mooi jaar van te maken.”

