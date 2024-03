Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je liever een gebruikte Mercedes-AMG koopt dan deze nieuwe E53

De nieuwe Mercedes E-Klasse heeft eindelijk een AMG-uitvoering. Maar deze E53 – en ook de latere E63 – is niet de variant die je wilt.

Welke wil je dan wél? Een gebruikte Mercedes-AMG E-Klasse, omdat die nog de fabelachtige achtcilinder onder de motorkap heeft. Want in de nieuwe E-AMG heeft die het veld moeten ruimen.

Mercedes-AMG E-Klasse

Er komen twee versies van de Mercedes-AMG E-Klasse, deze E53 en later ook de E63. Beide zijn voorzien van een hybridesysteem en hebben een 3,0-liter zes-in-lijn benzinemotor.

Plug-in hybride

In de E53 is het geheel 585 pk sterk, met 612 pk in overboost. Het systeemkoppel van 750 Nm is gelijk aan dat van de vorige E63, die met zijn 4,0-liter V8 tot 571 pk kwam.

De zescilinder van de nieuwe E53 is zelf goed voor 449 pk. Hij krijgt hulp van een elektromotor met 163 pk, die is gekoppeld aan een 21 kWh-accu, waarop de AMG volledig elektrisch 100 kilometer ver komt.

De Mercedes-AMG E53 is vierwielaangedreven en sprint in 3,8 seconden naar 100 km/h (de Estate is 0,1 seconde ‘langzamer’). Zijn top ligt op 280 km/h (275 km/h voor de Estate).

Ongetwijfeld heel zwaar

Mercedes laat niks los over het wagengewicht van de E53, maar we verwachten dat dat een stuk hoger ligt dan de 1.900 kilo van de uitgaande E63. De plug-in hybride E 400 e weegt namelijk al bijna 2.200 kilo.

Typisch Mercedes-AMG

Mercedes rust de AMG E53 onder meer uit met een adaptief onderstel en achterwielsturing. Typisch AMG zijn de verticale spijlen in de grille, de vier pijpen van de uitlaat en de ‘roostertjes’ achter de voorwielen.

De Mercedes-AMG E53 staat standaard op 19-inch lichtmetalen wielen. Optioneel is 20 of 21 inch. Een sperdifferentieel op de achteras is tegen meerprijs leverbaar, alsmede actieve motorsteunen.