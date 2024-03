Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische auto laden? De prijsverschillen per gemeente zijn enorm

Rijd je een elektrische auto, maar heb je geen mogelijkheid om thuis te laden, dan ben je vast afhankelijk van openbare laadpalen. En de laadtarieven daarvoor blijken per gemeente enorm te verschillen.

Voor openbaar laden betaal je gemiddeld 36 cent per kWh, zo blijkt uit onderzoek van Independer. Maar de tarieven verschillen per gemeente zo erg, dat je in de ene 2,5 keer zoveel betaalt als in de andere.

Elektrische auto in Zeeland

In Zeeland ben je momenteel het minst voordelig uit, want daar kost openbaar opladen gemiddeld 47 cent per kWh. Dat bedrag ligt ongeveer 30 procent hoger dan in de rest van Nederland.

Daarna volgen Friesland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Zuid-Holland met gemiddeld 38 cent per kWh. Noord-Holland is het goedkoopst, met 33 cent per kWh.

Friese gemeente

Op gemeenteniveau zijn er grotere uitschieters, met in Súdwest-Fryslân een tarief van 63 cent per kWh. Het allervoordeligst is de gemeente Ameland, met 24 cent per kWh.

Elektrische auto in garage

Volgens Joris Kerkhof van Independer speelt ook het type parkeerplaats een grote rol. “Uit cijfers blijkt dat je in parkeergarages je auto gemiddeld goedkoper kunt opladen dan op straat.”

“Maar houd er rekening mee dat parkeerkosten in garages vaak iets hoger zijn dan die je op straat betaalt. Om te weten of je daadwerkelijk goedkoper uit bent als je in een parkeergarage oplaadt, moet je dus beide kosten tegen elkaar afwegen.”

Duurste gemeentes

Súdwest-Fryslân (Friesland): 63 cent per kWh Sluis (Zeeland): 51 cent per kWh Terneuzen (Zeeland): 51 cent per kWh Alphen-Chaam (Noord-Brabant): 49 cent per kWh Hulst (Zeeland): 49 cent per kWh Albrandswaard (Zuid-Holland): 48 cent per kWh Hoeksche Waard (Zuid-Holland): 48 cent per kWh Zandvoort (Noord-Holland): 48 cent per kWh Maassluis (Zuid-Holland): 48 cent per kWh Schouwen-Duiveland (Zeeland): 48 cent per kWh

Goedkoopste gemeentes