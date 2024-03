Deel dit: Share App Mail Tweet

Helft elektrische rijders overweegt terug te gaan naar brandstofauto

Méér dan de helft, moeten we schrijven, want uit onderzoek blijkt dat 54 procent van de elektrische rijders in 2026 terug zou willen naar een auto met brandstofmotor. Waarom? Vanwege de belasting.

De Vereniging Elektrische Rijders, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Universiteit Groningen doen ieder jaar een onderzoek onder EV-rijders. Dit is de vierde editie.

Elektrische rijders tevreden

Van de 4.800 ondervraagde elektrische rijders is het overgrote deel tevreden met zijn auto. Het probleem is dat in 2026 de financiële voordelen vervallen, zoals de lage bijtelling en de MRB-vrijstelling.

Van de particuliere EV-rijders overweegt daarom 54 procent terug te gaan naar een brandstofauto. Bij de zakelijke rijders ligt dat percentage lager, op precies 39 procent.

Potentiële EV-rijders haken af

Als de overheid het huidige beleid doorzet, wordt een elektrische auto na 2025 duurder dan eentje met een verbrandingsmotor, aldus de Vereniging Elektrische Rijders.

Door die onzekerheid haken ook potentiële EV-rijders af. Daarom moet een nieuw kabinet met maatregelen komen, vindt de organisatie: “Een groot deel van de beoogde milieuwinst in de mobiliteit moet komen van meer elektrisch rijden.”