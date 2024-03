Deel dit: Share App Mail Tweet

Red Bull-teambaas Horner wil streep zetten onder controverse

Teambaas Christian Horner van Formule 1-renstal Red Bull vindt dat het moment is aangebroken “om een streep te zetten” onder de controverse die is ontstaan na het vermeende grensoverschrijdende gedrag van hem richting een vrouwelijke werknemer. De vrouw is begin deze week op non-actief gezet.

“Er is ontzettend veel van deze zaak gemaakt”, zei Horner in Djedda in Saudi-Arabië tegen de BBC, waar zaterdag de tweede race van dit seizoen wordt verreden.

“De realiteit is dat er een klacht is ingediend, die op de meest professionele manier is afgehandeld door de directie met het aanstellen van een onafhankelijke en hoog aangeschreven advocaat. Hij nam de tijd om alle feiten te onderzoeken. Hij heeft alles bekeken en kwam tot de conclusie dat de klacht ongegrond was. Wat mij betreft, wat Red Bull betreft, gaan we verder.”

Red Bull had teambaas Horner vorige week woensdag na het onafhankelijk onderzoek vrijgesproken van de beschuldigingen van ongepast gedrag. De zaak bleef echter de aandacht opeisen, nadat er een email was rondgestuurd met daarin screenshots van WhatsApp-gesprekken die Horner zou hebben gehad met de vrouw die een aanklacht tegen hem had ingediend.

ANP