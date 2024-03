Deel dit: Share App Mail Tweet

Rivian R3 – De nieuwe Lancia Delta Integrale komt uit Amerika

Het is misschien heiligschennis om dat te roepen, maar we zien wel degelijk designelementen van de legendarische Lancia in de Rivian R3 en dan vooral in de ruigere R3X.

Wat we bedoelen te zeggen, is dat de elektrische hatchbacks (crossovers?) een soort jaren 80-vibe over zich hebben, vooral van de zijkant gezien. In 2027 zou de R3/R3X op de markt moeten komen.

Rivian R3 en R3X

De aankondiging van Rivian komt als een verrassing. Tot nu toe bouwt het Amerikaanse merk alleen twee grote EV’s, de R1T (een fullsize pick-up) en de R1S (een fullsize SUV).

Rivian heeft helaas weinig bekendgemaakt over de R3 en R3X. We weten dat ze een wielbasis hebben van 2,8 meter en dat klanten de keuze hebben uit twee accu’s. De grootste is goed voor 483 kilometer range.

Wel heeft de fabrikant gezegd dat er drie versies komen, met één elektromotor, twee of zelfs drie elektromotoren. Die laatste variant gaat in minder dan 3 seconden naar 60 mph (96 km/h).

Rivian R2

Dan heeft Rivian nog een model onthuld, de R2, die een positie krijgt onder de grote R1 en boven de R3 komt te staan. De SUV krijgt in de VS een vanafprijs van 45.000 dollar (omgerekend 41.000 euro).

Hij meet 4,7 meter in de lengte en zit daarmee in het vaarwater van de Tesla Model Y, die in Amerika heel iets betaalbaarder is. Volgens Rivian komt de R2 op een volle batterij maximaal 499 kilometer ver.

Net als de R3 is hij er met één motor, twee of drie. Beide modellen zouden verregaand ‘autonoom’ zijn (Level 3), met elf camera’s en vijf radarsensoren om de omgeving in de gaten te houden.

De Rivian R2 is nu al te reserveren en komt – als alles goed gaat – begin 2026 op de markt. In de VS dan, want hoewel Rivian Europese plannen heeft, zien wij dat vooralsnog niet gebeuren.