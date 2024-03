Deel dit: Share App Mail Tweet

Over drie maanden is er van het merk Jaguar weinig meer over

Met Land Rover gaat het uitstekend, met Jaguar niet zo. Het merk stopt in juni met de productie van de XE, XF en F-Type, waardoor er nog maar drie modellen overblijven.

Dat Jaguar met de XE, XF en F-Type stopt, heeft een reden. De Castle Bromwich-fabriek waarin ze worden gebouwd, moet worden aangepast voor de productie van bodypanelen voor nieuwe modellen.

Nieuw tijdperk Jaguar

Jaguar verkoopt binnenkort dus alleen nog de I-Pace, E-Pace en F-Pace. Volgend jaar begint een volledig nieuw tijdperk voor het merk, want dan gaat alles op de schop.

Jaguar wordt een volledig elektrisch merk en onthult in 2025 een vierzits Porsche Taycan-concurrent met ruim 600 pk. Daarna is het de beurt aan een SUV in de klasse van de Bentley Bentayga.

Alle modellen, ook de grote luxesedan die na de SUV komt, staan op een nieuw platform, dat JEA heet. De aankomende EV’s van Jaguar hebben niks te maken met de huidige I-Pace, die al in 2018 verscheen.

Niet meer te configureren

Terugkomend op de XE, XF en F-Type. Die zijn nog wel een tijdje te bestellen, maar niet meer samen te stellen. In de laatste productieweken bouwt Jaguar een groot aantal vaste configuraties.

Het merk hoopt in de komende weken genoeg auto’s te kunnen maken om de maanden tot de introductie van nieuwe modellen te kunnen overbruggen. Dat is waarschijnlijk geen probleem, want de vraag naar de XE, XF en F-Type is al tijden bijzonder laag.

Verkoopcijfers bijzonder laag

Vorig jaar verkocht Jaguar wereldwijd ruim 2.600 F-Types, zo’n 10.000 XE’s en 11.000 XF’s. Bij ons is de situatie niet best. In 2023 kochten drie Nederlanders een XF, vijf een XE en negen een F-Type.

De totale verkopen van Jaguar in Nederland kwamen vorig jaar uit op slechts 172 auto’s. Zelfs Aiways, Nio en Smart deden het beter, met respectievelijk 177, 251 en 188 verkochte (elektrische) voertuigen.