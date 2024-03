Deel dit: Share App Mail Tweet

Euro NCAP maakt einde aan Tesla-interieurs, dit is waarom

Tesla is op het gebied van elektrische auto’s een voorloper (geweest) en heeft de auto-industrie flink veranderd. Het merk heeft tot op heden de transitie naar elektrisch rijden flink versnelt. De opkomst van Tesla heeft niet alleen positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Aan een grote Tesla-irritatie wil Euro NCAP nu een einde maken.

Euro NCAP is een organisatie die auto’s een veiligheidsbeoordeling geeft. Ze zijn bekend door de crashtest-video’s.

Tesla-interieurs

Bij Euro NCAP doen ze echter meer dan auto’s hard tegen een muur aan rijden. Zo worden nu al de rijassistenten in de berekening van het eindoordeel meegenomen. Op dat vlak scoren duurdere nieuwe auto’s als de Tesla’s doorgaans goed. Ondanks de goede scores, is er toch een groot probleem met deze Tesla-interieurs.

Bij Tesla’s, en inmiddels veel meer modellen van andere autofabrikanten, zijn veel functies in het infotainmentscherm verwerkt. Zo moet je als bestuurder soms je ogen meerdere seconden van de weg houden om een simpele functie van je auto in te stellen of de snelheid af te lezen.

Euro NCAP grijpt in

De Technisch directeur van Euro NCAP, Richard Schram, laat aan het Britse Auto Express weten dat het autofabrikanten als Tesla wil dwingen om meer fysieke bedieningselementen in een auto te verwerken, met name voor de basisfuncties. Kortom, meer knoppen voor functies die je vaker nodig hebt.

Volgens Schram zal vanaf 2026 ook getest worden op intuïtieve en gebruiksvriendelijke voertuigbedieningen. 5 van de 100 punten die een auto kan behalen op het gebied van veilig rijden gaan over dit onderwerp.

Het huidige Tesla-interieur wordt door de nieuwe plannen van Euro NCAP niet alleen slecht beoordeeld om alle functies die verstopt zitten in een scherm, ook het verplaatsen van bijvoorbeeld de richtingaanwijzer naar het stuur zou een nadelig invloed hebben op de veiligheidsscore. Wat dit exact betekent voor het aantal sterren dat bijvoorbeeld een Model S krijgt, is nog onduidelijk.