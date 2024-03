Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Subaru Crosstrek als XV-opvolger

De Subaru XV heet sinds de nieuwe modelgeneratie Subaru Crosstrek. Wat heeft het nieuwe model te bieden? Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

In Nederland is Subaru slechts een kleine speler. Als de introductie van een volledig nieuwe generatie Subaru XV u is ontgaan, vinden we dat geen schande. Met de nieuwe modelgeneratie kreeg het model trouwens ook een nieuwe naam: Subaru Crosstrek. Hoewel, nieuwe naam, in Noord-Amerika heette het eerste model al zo. Zoals inmiddels gebruikelijk kreeg (o.a.) Noord-Amerika ook de primeur voor het nieuwe model, in 2022 al, en is dit jaar ook de Europese markt aan de beurt. Eind vorig jaar konden we ook al met de auto rijden.

Subaru Crosstrek altijd hybride

De nieuwe Subaru Crosstrek is vooral een evolutie van de voorgaande XV. Dat wil zeggen: een offroad-versie van de Impreza hatchback, die allang niet meer in Nederland wordt geleverd. Op gebied van motoren is alleen de 2.0 Hybrid overgebleven. Daarmee heb je de beschikking over een viercilinder boxermotor met 110 kW (150 pk) en een koppel van 194 Nm.

Een CVT-automaat en vierwielaandrijving zijn standaard. Ondanks de hybridetechniek bedraagt het gemiddelde verbruik 7,7 l/100 km (1 op 13), al is dat voor een offroader ook weer niet heel onzuinig.

Uitvoeringen en prijzen Subaru Crosstrek

Helaas houdt het bpm-systeem daar geen rekening mee en betaal je aardig wat belasting. Dat brengt de vanafprijs van de Subaru Crosstrek op 51.800 euro… Daar staat dan weer wel een rijke standaarduitrusting tegenover. Enkele highlights: 17-inch lichtmetalen wielen, automatische led-koplampen en -achterlichten, verwarmbare buitenspiegels, Keyless Access, met leer bekleed stuurwiel, verwarmbare voorstoelen, 4,2-inch (deels) digitaal instrumentarium en 11,6-inch touchscreen voor infotainment. Dan zijn er ook nog de uitgebreide Subaru EyeSight rijassistentie- en veiligheidssystemen.

Subaru Subaru

Subaru Subaru

Naast standaardmodel Comfort zijn er ook de uitvoeringen Luxury (53.800 euro) en Premium (55.800 euro). De Luxury biedt aanvullend nog 18-inch lichtmetaal, elektrisch verstelbare voorstoelen, grootlichtassistent, navigatie en extra USB-poorten. Ook krijg je dan X-Mode, dat de aandrijflijn nog beter afstemt op gladde of steile ondergronden. De enige extra’s van de Premium zijn een elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak en leren bekleding. Wij gaan voor de Luxury.

Exterieuraankleding

Voor de carrosserie biedt Subaru een kleurrijk palet zoals we dat helaas maar weinig zien. Hoewel wit standaard is geselecteerd, zijn het kenmerkende felblauw en felrood de twee kleuren zonder meerprijs. Iedere andere kleur kost 750 euro extra.

Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru

Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru

Naast wit kan je ook kiezen voor zwart of een grijstint, maar ook voor nog eens twee tinten blauw of een soort oranjerood. Uiteindelijk gaan wij voor die laatste. Eens wat anders dan ‘gewoon’ rood of blauw. Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

Bij het interieur zijn we ook snel klaar, want de standaard zwarte stoffen bekleding is ook de enige mogelijkheid.

Pakketten en losse opties

Daarmee zijn we ook gelijk bij het einde van de configurator en prijslijst, want aan losse opties doet Subaru niet. Wat je op gebied van uitrustingen wel en niet aan boord hebt, bepaal je volledig met de keuze voor het uitrustingsniveau. Je hoeft alleen nog de leukste carrosseriekleur te kiezen.

De Subaru Crosstrek zelf samenstellen

Daarmee blijft de eindprijs van onze configuratie ook steken op 55.995 euro. Niet goedkoop voor een hatchback, maar dan heb je wel een van de meest onderscheidende modellen in het segment. Zie jij de Subaru Crosstrek ook wel zitten? Neem dan eens een kijkje op www.subaru.nl. De configurator toont helaas geen interieurbeelden, dus de interieurfoto’s hieronder hebben we voor deze keer dan maar uit de persmap gehaald.

Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru