Deel dit: Share App Mail Tweet

Defender-looks met subsidie: de nieuwe Mini Countryman

Niet alle elektrische auto’s worden glad en emotieloos gestreken in de windtunnel. De Mini Countryman SE is daar het bewijs van.

De derde generatie Mini Countryman is er voor het eerst met een volledig elektrische aandrijflijn. Of eigenlijk twee varianten. De techniek deelt de meest praktische Mini met de BMW iX1 en iX2, waardoor hij er als voorwielaangedreven E is met 204 pk en een basisprijs van 43.490 euro. Daarmee valt hij ruim binnen de grenzen van de SEPP-subsidie, waardoor er 2.950 euro van die prijs af gaat bij particuliere aankoop. Dan levert Mini een batterij van 64,7 kWh en dat betekent een range van grofweg 450 kilometer.

Grensverleggend

De eventuele wens om meer vermogen in de Mini Countryman wordt vervuld door de SE te bestellen, die 49.490 euro kost. Die heeft op elke as een motor van 190 pk, waardoor de gecombineerde kracht uitkomt op 313 pk en 494 Nm. De SE is de sterkste Countryman en haalt op dezelfde 64,7 kWh-accu een WLTP-range van 432 kilometer. Laden kan aan de AC-paal met maximaal 22 kW en aan de snellader met 130 kW. Niet grensverleggend.

Countryman is mini-Defender

De Mini Countryman moet concurreren met de Volvo EX30 en de Smart #3. Elektrische crossovers, waarvoor nog echt een menselijke ontwerper zich heeft ingespannen in plaats van al die in de windtunnel gecreëerde elektro-zombies. Dat klinkt wat onaardig, maar u begrijpt ons punt. Zeker als de Countryman goed wordt aangekleed. Dan staat er een opvallend frisse, maar herkenbare verschijning die door de uitsparing in de achterste zijruit wel iets weg heeft van een Land Rover Defender.

Geen verschuifbare achterbank

De Mini Countryman is ook fors groter en ruimer dan voorheen. Doordat de accu deels gestapeld onder de achterbank ligt, is er geen plek voor een verschuifbare tweede zitrij, zoals de andere Countrymans die hebben. Dat hoeft geen probleem te zijn, want voor volwassenen is er voldoende beenruimte en meer dan genoeg speling tot de dakhemel. Voorin staan stoelen met voor langere bestuurders wat korte zittingen, maar genoeg steun voor het bovenlichaam.