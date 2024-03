Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Dodge-muscle car wél betaalbaar is in Nederland

Een maand geleden schreven we voor het eerst over de prijzen van de Ford Mustang in Nederland. De muscle car heeft met dank aan BPM een vanafprijs van bijna 132.000 euro. Zijn concurrent, de Dodge Charger, is naar verwachting veel betaalbaarder.

De nieuwe Dodge Charger is namelijk leverbaar met een volledig elektrische aandrijflijn. Al wordt er ook nog een uitvoering met zescilinder gebouwd.

Muscle car

De Ford Mustang met V8 in een adem noemen met de volledig elektrische Dodge Charger is niet helemaal eerlijk. Helemaal niet omdat Ford ook een elektrische versie van de Mustang heeft, de Mach-E. Althans, de naam is hetzelfde. Eigenlijk hebben die twee auto’s niets met elkaar te maken.

Dat is bij de Dodge niet het geval. De auto staat op het STLA Large-platform dat geschikt is voor zowel brandstofmotoren als elektrische aandrijflijnen. Daarbij schreeuwt het design muscle car, in tegenstelling tot de Mach-e.

Daar houdt het geschreeuw dan ook op, want de 3,0-liter zes-in-lijn zal mede door de twee turbo’s een stuk minder geluid maken dan een bulderende V8. Afhankelijk van de uitvoering levert de V6 558 of 425 pk.

Elektrische Dodge Charger voor Nederland

Een elektrische aandrijflijn zou de Dodge Charger in Nederland ook aantrekkelijk maken. Echter, het is nog onduidelijk of de mucle car daadwerkelijk naar ons land komt. Autovisie wacht nog op reactie van Dodge. Zelf importeren kan natuurlijk altijd.

De elektrische Dodge Charger draagt de achternaam Daytona en is er als R/T met 503 pk en als Scat Pack met 680 pk. Het elektrische topmodel sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,3 seconden.

Het vermogen komt bij de elektrische Charger voort uit twee elektromotoren, een op de voor- en een op de achteras. Ook de benzine-uitvoering heeft overigens vierwielaandrijving. Desondanks kan je driften met de muscle car. Hij beschikt over speciale drift- en donut-rijmodi.

De elektromotoren zijn gekoppeld aan een accupakket met een capaciteit van 100,5 kWh. Hiermee kan je 510 kilometer rijden in geval van de R/T en 420 kilometer met de Scat Pack. De actieradius is volgens de strengere Amerikaanse meetmethode gemeten. Volgens de WLTP-meetmethode komen de auto’s ongetwijfeld verder.

Vijf deuren De nieuwe Dodge Charger is zowel met vijf als drie deuren te bestellen. Dit omdat het model ook de opvolger is van de Challenger.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Dodge Charger? Abonneer je dan op ons WhatsApp-kanaal. Dan ben je als eerste op de hoogte van het laatste autonieuws.