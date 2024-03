Deel dit: Share App Mail Tweet

Joe Biden mag deze auto niet rijden als hij opnieuw de verkiezingen wint

Geen president van Amerika worden of niet meer in je favoriete auto mogen rijden? Joe Biden kiest voor het laatste. Als hij opnieuw de presidentsverkiezingen van Amerika wint, mag hij niet rondrijden in zijn geliefde Chevrolet Corvette Stingray uit 1967.

Toen hij in 2016 vicepresident was onder Barack Obama – en er ook niet alleen ermee over straat mocht – reed Biden in een video met piepende banden weg. Volgens Joe Biden mag hij niet rijden van de geheime dienst. CNBC laat zelfs weten dat ook een voormalig president nooit meer op de openbare weg mag rijden. Als president moet hij zich laten rijden in The Beast. Toch jammer als je een echte Amerikaanse V8 in je garage hebt staan.

De Stingray van Joe Biden

Biden kreeg deze Corvette van zijn vader toen hij trouwde, dit was 53 jaar geleden. Het gaat om een 350 pk V8 die destijds 5.600 dollar kostte. Nu ligt de waarde van de auto op een kleine 90.000 dollar.

Chevrolet Corvette Stingray 1967. (Afbeelding: Wheelsage) Chevrolet Corvette Stingray 1967. (Afbeelding: Wheelsage)

Chevrolet Corvette Stingray 1967. (Afbeelding: Wheelsage) Chevrolet Corvette Stingray 1967. (Afbeelding: Wheelsage)

Hoewel deze auto van een ‘oud mannetje’ is geweest, werd er niet rustig mee gereden, zo zien we in de video met Jay Leno. Joe Biden maakt daarin een burn-out en hij vertelt ooit 160 mph met Vette te hebben gereden. Omgerekend is dat 257 kilometer per uur.

Het zit in de familie

De vader van Joe Biden werkte jarenlang bij de grootste Corvette-dealer van Amerika. Biden zegt in de video: “Het was geweldig om een ​​vader bij een dealer te hebben, want op elk schoolfeest had je een gloednieuwe auto. Ik herinner me mijn eindexamenfeest met een Chrysler 300G uit 1961 nog.”

Dikke presidentiële wagens

Hoewel je als president van Amerika altijd wordt rondgereden, is Joe Biden niet de enige met leuke wagens. Zo versleet Donald Trump een Lamborghini Diablo VT Roadster, een Rolls-Royce Phantom en een McLaren-Mercedes SLR.