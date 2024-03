Deel dit: Share App Mail Tweet

Nio steekt de draak met Tesla en opent aanval op Model Y

Waar Tesla met de Model Y de bestverkochte auto in huis heeft, kunnen ze bij Nio nog wel wat verkopen gebruiken. Het marktaandeel van het merk is nog klein en er rijden pas 380 Nio’s in Nederland rond. Toch zijn de Chinezen niet bang om de Amerikaanse fabrikant uit te dagen.

Nio werkt aan een concurrent voor de Tesla Model Y. Het model draagt de codenaam Alps DOM en wordt momenteel getest in China.

Tesla Model Y-concurrent

Op het sociale medium Weibo plaatst een gebruiker foto’s van de Tesla Model Y-concurrent van Nio. Het design van de Alps DOM heeft in ieder geval veel van de bestverkochte elektrische auto weg.

Nio steekt het niet onder stoelen of banken dat ze met dit model de aanval openen op de Amerikaan. De Chinese tekens op de achterruit betekenen “Beter dan een Model Y”.

De DOM moet volgens de fabrikant niet alleen beter zijn, ook is hij goedkoper dan de Tesla Model Y. Verwacht wordt dat de instapper in China zo’n 250.000 Chinese Renmibi (31.937 euro) kost, dat is 8.900 Chinese Renmibi (1.137 euro) goedkoper dan de Tesla. In Nederland kost de Model Y meer.

De nieuwe Nio in productie

De Alps DOM staat op het NT 3.0-platform van Nio. Dit betekent dat de EV naar verluidt leverbaar wordt met een 60 of 90 kWh accupakket en vierwielaandrijving te bestellen is. De productie van het model moet juli van dit jaar al van start gaan. Of en wanneer de DOM naar Nederland komt, is nog onduidelijk. Al heeft de Model Y laten zien dat er veel potentiële klanten zijn voor het soort auto’s. Het lijkt dus een logische stap om de EV ook naar ons continent te halen.

