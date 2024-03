Softwareproblemen: Het nieuwe normaal

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

De discussie of je nou nieuw of gebruikt moet kopen om uit te technische problemen te blijven, is van alle tijden. Maar de laatste jaren zijn daar wel een aantal moderne factoren bijgekomen. Computers en software zijn alweer decennia aan boord, maar hun rol neemt de laatste jaren zulke vormen aan, dat je ze langzamerhand als allesbepalend ervaart.